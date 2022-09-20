Erhürman: Şimdi sabahtan beri verilen ruhsatlar ne olacak? 

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, YİM’in, Gazimağusa-İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi"ni yürürlükten kaldıran kararla ilgili ara emri verilmesi üzerine açıklama yaparak, hükümeti, kaosa kaos eklemekle suçladı.

“Şimdi sabahtan beri verilen ruhsatlar ve onların altına atılan imzalar ne olacak?” diye soran Erhürman, “Belirsizlik ortadan kalktı demişti birileri. Tam tersi olduğunu herkes fark etmiştir umarım! Belirsizliğin ortadan kalkması bir yana, bir kez daha kaosa kaos eklediniz” ifadelerini kullandı.



Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Mahkeme, "Gazimağusa-İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi"ni yürürlükten kaldıran kararla ilgili ara emri verdi!

Şimdi sabahtan beri verilen ruhsatlar ve onların altına atılan imzalar ne olacak? Belirsizlik ortadan kalktı demişti birileri. Tam tersi olduğunu herkes fark etmiştir umarım! Belirsizliğin ortadan kalkması bir yana, bir kez daha kaosa kaos eklediniz!

Hadi bakalım, ayıklayabiliyorsanız ayıklayın şimdi pirincin taşını!”