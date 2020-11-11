Erhürman: Öncelikle hata yapanlar hatalarını kabul edecekler



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede demokrasi ve iradeye dair özellikle gençlerin duyarlılığının önemli olduğunu belirtti, “Lefkoşa’daki eylemle de gördük ki bu duyarlılığın toplumsal bir karşılığı vardır” dedi.



‘Eyleme resmi destek vermedik, bireysel katıldık, duyarlılığı paylaştık”



CTP lideri Tufan Erhürman, dünyada yeni toplumsal hareketlerin bir dinamiği olduğunu, bu yapıların kurumsal hareketin dışında çok süratle karar alarak, sosyal medyada örgütlenebildiğini belirtti, “Parti olarak bu eyleme resmi destek vermedik, çünkü güvenliğinden sloganına içinde olduğumuz bir yapı değildi. Ancak gençlerin bir duyarlılığı var ve bu duyarlılık paylaşılmaya değerdir, ülkenin demokrasisi ve iradesiyle ilgilidir. O nedenle, bireysel olarak gittik, katıldık. Bu duyarlılığın toplumsal bir karşılığı olduğunu da gördük.” şeklinde konuştu.

Erhürman bu açıklamalar, Gazeteci Ali Baturay’ın Haber Kıbrıs Web TV’deki programında yaptı.



‘Memleketin altı üstüne geldi’



Politikada bir şey anlatmak ya da söylemenin yetmediğini, “bir şey yapmak” gerektiğini belirten Tufan Erhürman, uzun süredir irade, demokrasi, ekonomi, Türkiye ya da dünyayla ilişkilerin yerle bir olduğunu söyledi.



Erhürman, hükümete yönelik gelişmeleri de “Öncelikle hata yapanlar hatalarını kabul edecekler” sözleriyle yorumladı.



“Şimdi herkes bizi ciddiyete davet ediyor, kimi ekonomi kuruluşları, 8 aydır neredeydiniz” diye soran Erhürman, dörtlü koalisyonun devrilmesi ve pandemiden beri ülkede taş üzerinde taş bırakılmadığını söyledi.



“Elinizi taşın altına koyunuz diyorlar ama taş taş üzerinde bırakmadılar” diyen Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Memleketin altı üstüne geldi, şimdi UBP-CTP diyorlar. Kimi çevrelere göre onca ay hepsi güzel gidiyordu. O zaman yine gitsin. Öyle hata yokmuş gibi davranmak, kabul edilemez. Şimdi diyorlar ki, geliniz toparlayınız. Toparlanacak ne kaldı? Elbette umut vardır, bu umut Kıbrıs Türk halkının içindedir. Ancak öncelikle hata yapanlar, kendi hatalarını kabul edecekler.”

‘Tek hedefleri seçim kazanmak’



Tüm hedefi “seçim kazanmak” üzerine çizenlerin, ertesi gün için hiçbir projeleri olmadığını da anlatan Erhürman, şunları söyledi: “Etkiler, tepkiler, kutuplaştırmalar, müdahaleler, müdahale davetleri, şimdi ne olacak peki? Yaşananlar, yaşanmadı gibi mi davranalım? Şimdi çözüm, hata yapanların hepsi hata yaptıklarını kabul edecekler. Özür de beklemiyoruz. Ama kabul edecekler. Öyle hata yapan, yapmayan, birlikte elini taşın altına koymayacak. Özeleştiri yapılacak önce…”



