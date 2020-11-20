Erhürman olay yerinde

Girne Bölgesi’nde etkili olan fırtına ve hortumun ardından bölgeye giden ilk siyasi, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oldu.

Erhürman bölgede incelemelerde bulundu, zarar ziyana uğrayan bölgeliler ve yetkililerden bilgi aldı. Afet bölgesine, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman haricinde hiçbir siyasinin ziyaret etmemesi, bölgelinin de tepkisine yol açtı.