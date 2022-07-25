Erhürman: Net maaşı 30 bin 1 TL olandan yapılacak kesinti yalnızca 1 TL

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin çıkardığı yasa gücündeki kararnameyle net maaşı 29,999 TL olan çalışanlardan 2 bin 999 TL kesinti yapılacağını söyledi, buna rağmen net maaşı 30,001 TL olan çalışanlardan ise yapılacak kesintinin yalnızca 1 TL olduğunu açıkladı.

Erhürman, hükümeti eleştirerek, “İlkokulda öğrenilen dört işlemi bilen herhangi bir kişinin yapmayacağı bir "hata" Ve siz, bu krizde ülke yöneteceksiniz!” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Çok kazanandan çok, az kazanandan az keseceğim diyen "hükümetin yasa gücünde kararnamesinin sonucu: 29,999 TL net maaşı olandan 2,999,90 TL (yuvarlak hesap 3 bin TL) kesinti yapılacak. Ama 30,001 TL net maaşı olandan yapılacak kesinti yalnızca 1 TL. İlkokulda öğrenilen dört işlemi bilen herhangi bir kişinin yapmayacağı bir "hata"! Ve siz, bu krizde ülke yöneteceksiniz!”