Erhürman: Neden 11 bucukta vazgeçtin?/ Arıklı: “Ben yurtdışındaydım, bilmiyorum”

ÜstEl Hükümeti, gece yarısı, “Devlete ait projeler ve uluslararası anlaşmalar kapsamında yapılacak projeler için Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden vize alınmamasını” talep eden yasa önerisine gerek olmadığı yönünde bir açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamayı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda gündeme getiren Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, neden gece yarısı bir açıklamayla vazgeçildiğini sordu, Mecliste tansiyon yükseldi.

Erhürman, “Neden 11 bucukta vazgeçtin?” diye sordu, Arıklı ise açıklamadan haberdar olmadığını söyleyip, “Ben yurtdışındaydım, bilmiyorum” yanıtını verdi.

Hükümet adına kürsüye çıkan hükümetin küçük ortaklarından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Bilindiği gibi KTMMOB 1960’ta kurulmuş, daha sonra mesleki bir örgüt olarak kabul edilmiş. 2005 yılında, CTP iktidardayken, bu birliğe bir yetki verdi. KKTC’deki tüm inşaatların vizelerini onaylama yetkisi.

Dünyada bunun eşi benzeri yok. Ne güneyde, ne Türkiye’de, ne de Avrupa’nın herhangi bir yerinde yok. Ama CTP bir kamu kuruluşuna böyle bir yetki verdi, bir siyasi irade ortaya koydu. Şimdi de bir siyasi irade bu konuda bir değişiklik yapmak istiyor, ‘hayır yapamazsın’… Ne münasebet?” diye sordu.

Arıklı, “Bana bir tane örnek gösterin yok böyle bir şey. Başka bir düzenleme yapma düşüncesindeyiz. Çağdaş ülkelerde olan yapı – denetim sistemini buraya getirmek istiyoruz. Bu sistem, inşaatın başlangıcından bitişine kadar tüm aşamalarında sorumlu olan firmaların devreye girmelerine yol açacak bir sistem. Siz projeyi vizeliyorsunuz da ne oluyor? Sonrasını kim kontrol ediyor?” ifadelerini kullandı.

“Şimdilik o arkadaşlarımızın önerisini kenara aldık, diğer konuda çalışmalarımız devam ediyor” diyen Arıklı, “Sizden ricamız, kendi siyasi iradenizle verdiğiniz yetkiyi, başka bir siyasi irade ortadan kaldırmaya çalıştığında ortalığı kaldırmayın. Sizin verdiğiniz yetkiyi kaldırmak için o arkadaşlara gidip, onayınız var mı diye soracak mıyız?” dedi.

Arıklı’ya yerinden sorular soran Tufan Erhürman, “Neden 11 bucukta vazgeçtin?” diye sordu, Erhan Arıklı ise “Ben yurtdışındaydım, bilmiyorum” yanıtını verdi.

Erhürman, “O halde konunun muhatabı siz değilsiniz” dedi, Arıklı ise Ulaştırma Bakanı’nın kendisi olduğunu, konunun da kendisini ilgilendirdiğini söyledi, tansiyon yükseldi.