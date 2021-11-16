Erhürman: Muhtarlık binaları, kurumsal yapının sembolüdür

Dikmen Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla yaptığı Boğazköy ve Dağyolu’ndaki muhtarlık binalarının açılışı bugün gerçekleştirildi. Açılışa Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Milletvekilleri Armağan Candan ile Fazilet Özdenefe, Girne Kaymakamı Sinan Güneş ve bazı belediye başkanları da katıldı. Söz konusu açılışlarda konuşma yapan CTP Lideri Tufan Erhürman, Dikmen’de, kurumsal yapının sembolü olarak görülebilecek iki eserin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurguladı. Bölge muhtarları yıllardır bu muhtarlık binalarını beklediklerini kaydederken, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ise “Görevimizi yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz” diye konuştu.

Erhürman: Herkesin gurur duyacağı bir yapıyı açıyoruz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının kurumsal yapısının her gün biraz daha yıpratıldığını söyledi. Durum böyleyken, Dikmen’de, kurumsal yapının sembolü olarak görülebilecek iki eserin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Erhürman, “Muhtarlık kurumu ve onun içerisinde halka hizmet vereceği mekan açısından, herkesin gurur duyacağı bir yapıyı açıyoruz” dedi. Söz konusu durumun, Kıbrıslı Türklerin kurumsal yapılarına nasıl sahip çıktığının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Erhürman, Dikmen Belediyesi’nin 4 yıldır öz kaynaklarıyla, kendi projelerini hayata geçirdiğini ifade etti.

“Kurumsal yapımıza sahip çıkmak mecburiyetindeyiz”

Pandemide belediyelerin gelirlerinin azaldığına dikkat çeken Erhürman, buna rağmen Dikmen Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla projelerini hayata geçirmeye devam ettiğini kaydetti. Yapılanların merkez yönetimlere de bir örnek teşkil ettiğini dile getiren Erhürman, “Bu memlekette bir köye muhtarlık binası kazandırmak yıllar alıyor. O yüzden bugün gelinen noktanın değerini çok iyi anlamamız lazım. Burada yapılan işin birkaç açıdan çok önemi var. Kurumsal yapımıza sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim çocuklarımıza yönelik sorumluluğumuzdur. Bunlar bizim varlığımızın nişaneleridir. Biz ayaklarımız üzerinde durabilecek bir halkız” diye ekledi.

Çelebi: Görevimizi yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Dikmen Belediyesi’nin, belde halkının bütün ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalıştığını vurguladı. Çelebi, “Bu çalışmaları, belediyenin çalışanlarıyla, yönetim kadrosuyla ortaya çıkan bütün projelerini, genç ve dinamik ekibiyle yapmaya devam ediyoruz” dedi. Söz konusu binaların örnek olarak hayata geçirildiğini ifade eden Çelebi, “Ne yazık ki bu köylerimizde bugüne kadar muhtarlık binalarımız yoktu. Bu binaları halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Görevimizi yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz” diye ekledi.

Güneş: Çok güzel iki eser ortaya çıktı

Girne Kaymakamı Sinan Güneş açılışta yaptığı konuşmada, “Muhtarımızın ve Dikmen Belediye Başkanımızın süreci zorlamasıyla bizlerin de koordinasyon görevini yerine getirmemizle hem Boğazköy’de hem Dağyolu’nda kamusal fayda içeren çok güzel iki eser ortaya çıkmış durumdadır” dedi. Söz konusu binaların yapılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Güneş, kurumlar arasındaki iş birliğinin sağlandığı sürece, bu tip eserlerin ortaya çıkmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Çağlar: Yıllardır bugünü bekledik

Boğazköy Muhtarı Yüksel Çağlar açılış sırasında yaptığı konuşmada, bugün buraya bayram yerine giden bir çocuk gibi geldiğini söyledi. Yıllardır bugünü beklediklerini dile getiren Çağlar, “Muhtarlığı kahve köşelerinde, evimizde, barakalarda yaptık. En sonunda güzel bir muhtarlık binamıza kavuştuk. Belediye başkanımıza içtenlikle teşekkür ederim. Bütün amacım bu binanın olmasıydı” diye konuştu.

Arap: Burası 30 yıldır atıl durumdaydı

Dağyolu Muhtarı Mustafa Arap ise yaptığı konuşmada, “Konuşurken içimden ağlamak geliyor. Burası 30 yıldır atıl durumdaydı” diyerek sözlerine başladı. Gelecek nesillere bir şeyler bırakmaktan dolayı mutlu olduğuna dikkat çeken Arap, “Kıbrıs’ın en meşhur köylerinden biridir Dağyolu ve bir muhtarlık binasını hak ediyordu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.