Erhürman Mağusa Gençlik Festivali’ne katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi tarafından düzenlenen Mağusa Gençlik Festivali’ne katıldı. Erhürman’a diğer milletvekilleri ve Mağusa İlçe Yöneticileri eşlik etti. Venedik Sarayı’nda düzenlenen ve sokak hayvanları için bağış toplanan festivalde kurulan stantları gezen Erhürman’a gençler yoğun ilgi gösterdi. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen üreten gençlerin festivalde ürünlerini sergilediklerine değinen Erhürman, bu gençlere sahip çıkacaklarını vurguladı.