Erhürman liderlerle görüşecek

Hükümet kurma görevini alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, dört parti başkanı ile özel bir yemekte toplu olarak bu akşam bir araya geleceği öğrenildi. UBP Genel Başkanı Ersan Saner’in ise söz konusu toplu görüşmeye katılmayacağı, Erhürman ile bire bir görüşeceği ifade edildi.

Henüz resmi bir açıklama olmazken Erhürman’ın gün içinde görüşmelerini ara ara sürdürmesi de bekleniyor.

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Erhürman’ın gün içerisinde de telefoniyen ya da yüz yüze görüşmelerini sürdürebileceği de ifade ediliyor.

Ancak sabah saatleri itibarıyla basına açıklanmış bir görüşme programı bulunmuyor.

Toplantıya TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, HP Genel Başkanı Yenal Senin, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın katılması bekleniyor.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, 15 günlük sürenin ardından hükümeti kurma görevini 21 Kasım’da iade etmiş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar aynı gün, görevi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a vermişti. Erhürman parlamentoda temsil edilen tüm siyasi parti başkanlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından, çarşamba günü yaptığı açıklamada ilk turun sonucunda bir erken seçim hükümeti ve belli ilkeler çerçevesinde hep birlikte çalışma anlayışının ortaya çıktığını söylemişti. CTP Genel Başkanı Erhürman, siyasi partilerle görüşmelerinde gündeme getirdiği 7 maddelik ilkeleri de açıklamıştı. Öte yandan CTP Parti Meclisi dün akşam toplanarak ilk tur görüşmelerin genel değerlendirmesinin yaptı. PM toplantısının ardından Erhürman, yapılan genel değerlendirmeden sonra Parti Meclisi’nden birkaç gün daha temasları sürdürmek, bir noktaya varıp varamayacaklarını görmek için yetki aldığını, hızlı bir şekilde bu temasları yapacaklarını ve sonuç alınamayacağı noktasına gelmeleri halinde görevi gecikmeden iade edeceklerini açıklamıştı.