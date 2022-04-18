Erhürman: “Koop Süt de hükümetin yoluna girdi”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Koop-Süt’ün aynı gün içerisinde, 4 saat arayla önce ürünlere zam yapıp, daha sonra da bu kararı geri almasını eleştirdi, “KOOP-SÜT de Hükümetin yoluna girdi” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: KOOP-SÜT de Hükümetin yoluna girdi. 4 saat önce süte 50 kuruş zam. 1 saat önce "hükümetle görüştük, zammı geri aldık". Hangi hesaba göre zam yapıldı, hangi hesaba göre geri alındı? Ne oldu? Bilen yok. Elektrik, alkollü içki, şimdi de süt... "Yeni tarz" bu!

Önce zam, sonra geri adım: Erişmen: “Hükümetle görüştük, zam kararı geri çekildi”