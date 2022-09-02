Erhürman: Kıbrıs Türk halkı adına kritik bir dönemdeyiz, bu gidişata dur diyeceğiz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkı adına kritik bir dönem olduğunun altını çizdi ve bu gidişata dur diyeceklerini vurguladı. Kanal Sim’de Meyil Adakul’un sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, “CTP’nin kuruluşundan bu yana ilkeleri arasında ne varsa, her birinin tehdit ve tehlike altında olduğu bir dönemdeyiz” diye konuştu. 4 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek CTP’nin 28’inci Olağan Kurultayı hakkında da konuşan Tufan Erhürman, “Bu halk adına kritik bir dönemdeyiz. Bu kritik dönemde kurultayımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kurultayda, bu gidişe dur dediğimizi de göstereceğiz. Hedefimiz CTP’nin tek başına iktidara gelmesidir. Çünkü bu yapının bizi nereye doğru taşıdığı ortada. Kurultayda bunların işaretini de vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Erhürman: Barış için mücadeleye, çözümden sonra da devam etmemiz gerekiyor

1 Eylül Dünya Barış Günü ile ilgili sözlerine başlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün dünyanın pek çok yerinde savaşlar ve çatışmaların devam ettiğini söyledi. Dünyanın birçok yerinde insanların ölmeye devam ettiğini ifade eden Erhürman, barışın önemine işaret etti. Kıbrıs’ta barış denildiği zaman anlaşılan şeyin çözüm olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Barış için mücadeleye, çözümden sonra da devam etmemiz gerekiyor. Biz öncelikli olarak çözümden bahsediyoruz. Bir çözümün, buradaki sıkıntıların çözülmesinde de katkısı olacaktır. Çözümün olması, pek çok sorunun çözümünün de motive edilmesi de kesin olarak görülüyor” diye konuştu. “İki ayrı egemen devlet formülünü” eleştiren Tufan Erhürman, “Federasyonda egemenliğin nasıl bir şey olduğunu zannediyorsunuz? Federasyondaki egemenlik, paylaşılmış bir egemenliktir. Bunu bilmeyen ya da bilmezden gelen bir zihniyetle karşı karşıyayız” dedi.

“Bu zihniyetin, halka dair bir gailesi yok”

“İki ayrı egemen devlet” çerçevesinde, Birleşmiş Milletler önünde nasıl çözüm bulunabileceğini soran Erhürman, “BMGK kararları ortada. BM, Kıbrıs sorunundaki kararında çözümün adının, iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunu söylüyor. BMGK kararları bunu söylerken BM’nin önünde Kıbrıs Rum Lideri nasıl ikna edeceksiniz sizi tanımasına? Bunlar böyleyken, bu kadar gerçekçi olmayan bir şeyi, gerçekçiymiş gibi topluma anlatmaya çalışıyorlar. Olmayacağını onlar da biliyor” diye konuştu. Crans-Montana’nın bir doruk noktası olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Bizim söylediğimiz şey çok nettir. Crans-Montana’ya kadar uzlaşılan her şey geçerli kabul edilecek, bir takvim ortaya konulacak ve sonuç odaklı bir müzakere süreci başlatılacak. Bir yılın sonunda bu iş bitecek, bileceğiz” ifadelerini kullandı. Karşılarındaki zihniyetin, halka dair bir gailesi olmadığına dikkat çeken Erhürman, KIBTEK’te sekiz ayın içerisinde 5 yönetim kurulu başkanı değişmesini eleştirdi.

“Kelime kelime anlattık… Çok büyük bir kaos yaşanacak”

Böyle bir kriz döneminde, böyle bir hükümetle yaşamanın, Kıbrıs Türk halkının talihsizliği olduğuna vurgu yapan Tufan Erhürman, “Yaptıkları gafları anlatmaya yetişemiyoruz” diye konuştu. Erhürman, adına “Belediyeler Reformu” denilen metni de ‘abuk subuk’ olarak niteledi. Söz konusu metnin fahiş hatalarla dolu olduğunun altını çizen Erhürman, hukuk devletinde öngörülebilirliğin önemine işaret etti. Belediyelerin, halka hizmet edemeyecek noktaya getirilmeye çalışıldığını kaydeden Erhürman, 10 ay süreyle memlekette belediye kalmayacağını ifade etti. Erhürman söz konusu durumların yanı sıra, toplanma ve gösteri yürüyüşlerini de sınırlandırma niyetinde olan bir hükümetle karşı karşıya olduklarını belirtti. Erhürman, devlet televizyonu olan BRT’ye aylardır çağırılmadığından da bahsetti. “Belediyeler Reformunun” uygulamasında çok büyük bir kaos yaşanacağına dikkat çeken Erhürman, teknik olarak kelime kelime anlattıklarını ifade etti.

“Yaptıkları hatalarla okkalı elektrik zammıyla karşı karşıya kaldık”

Pandemi başladı başlayalı, bu pandeminin ekonomik etkilerinin iki senede bitmeyeceğini söylediklerini hatırlatan Erhürman, karşılarındaki zihniyetin ise kurultaya odaklandığını vurguladı. Şimdi de benzer sıkıntının içinde olunduğunu kaydeden Erhürman, “Yaptıkları hatalarla okkalı elektrik zammıyla karşı karşıya kaldık” dedi. Erhürman, gelirlerin de stabil para birimine endekslenmesinin önemini yineledi. Alım gücünün her gün düştüğüne dikkat çeken Erhürman, “Maliye neden sıkıntıya girmiyor? Enflasyon çıktık sonra, maliyenin gelirleri artıyor. Güneyden gelenlerden artıyor. İşletmeler, ‘güneyden gelenler olmasa, hepimiz batmıştık’ diyorlar. Talep içerde daraldıkça daralıyor” dedi. Çözüm önerilerinin çok net olduğunu belirten Erhürman, seçim döneminden itibaren önerilerini birçok kez söylediklerini kaydetti.

“Bu halk adına kritik bir dönemdeyiz”

4 Eylül Pazar günü YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek CTP 28’inci Olağan Kurultayı hakkında da konuşan Tufan Erhürman, tüm partilileri ve sempatizanları kurultaylarına katılmaya davet etti. Bu kurultayın çok kritik bir dönemde gerçekleştirileceğinin altını çizen Erhürman, “CTP’nin kuruluşundan bu yana ilkeleri arasında ne varsa, her birinin tehdit ve tehlike altında olduğu bir dönemdeyiz” dedi. Tufan Erhürman, “Bu halk adına kritik bir dönemdeyiz. Bu kritik dönemde kurultayımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kurultayda, bu gidişe dur dediğimizi de göstereceğiz. Hedefimiz CTP’nin tek başına iktidara gelmesidir. Çünkü bu yapının bizi nereye doğru taşıdığı ortada. Kurultayda bunların işaretini de vereceğiz” diye ekledi.