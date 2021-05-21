Erhürman: Kapsamlı çözümün zemini BM zeminidir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafından masaya getirilen egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm önerisinin kabul görmeyeceğinin herkes tarafından bilindiğini, kapsamlı çözüm zeminin sadece BM parametrelerine dayalı zemin olacağını kaydetti.

Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte bugün Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli eşlik etti. Cenevre’de gerçekleştirilen gayrı resmi 5 + BM toplantısı ve ardından yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erhürman, CTP’nin uzun vadeli kalkınma planları ile ilgili düşüncelerini KTMMOB yönetimiyle paylaştı.

“Asparagas dedi, ertesi gün masaya götürdü”

Cenevre’de Sn.Tatar’la yapılan toplantıda Kıbrıs Türk tarafının masaya 6 maddelik öneri götürüp götürmeyeceğini sorduklarını aktaran CTP lideri Tufan Erhürman, Tatar’ın kendilerine “asparagas” cevabını verdiğini ancak ertesi gün bu önerilerin masaya sunulduğunu ve kendilerinin bunu basından öğrendiklerini ifade etti. Bunu saygısızlık olarak nitelendirdiklerini kaydeden Erhürman, bu sebepten dolayı Meclis’te gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılmadıklarını aktardı. Kıbrıs Türk tarafının masaya oturmak için ön koşul sunduğunu dile getiren Erhürman, sunulan öneriye göre iki tarafın statülerinin eşitlenmesinin talep edildiğini ancak bunun mümkün olmayacağının herkes tarafından bilindiğini vurguladı. Erhürman, ortaya konulan önerinin çözüm formülü değil, “Çözümsüzlük Çözümdür” anlayışına hizmet eden bir formül olduğunun da altını çizdi.

“Kazanımlarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız”

Erhürman, Kıbrıs Sorununda gelinen aşamada bir başka endişelerinin ise Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda elde ettiği kazanımları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalınılabileceğini ifade etti. Bugüne kadar çözüm iradesi zeminine basarak Kıbrıslı Türklerin uluslararası temsiliyet olanağı kazandığını dile getiren Erhürman, “Bu girişim, “elde ettiğimiz kazanımları riske sokacak veya bir süre sonra ortadan kaldırılmak riskiyle bizi karşı karşıya bırakabilecek bir girişimdir” dedi. Erhürman “Yeşil Hat Tüzüğü de, Mali Yardım Tüzüğü de, İslam Konferansı Örgütü’nde Kıbrıs Türk Devleti adı ile temsiliyet de, Avrupa Konseyi’nde ve Avrupa Parlamentosu’ndaki temsiliyetler de Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi var diye elde edilen şeylerdi. Şimdi ise BM Güvenlik Konseyi nezdinde, ‘Kıbrıs Türk halkı çözüm iradesinden vazgeçti’ konumunun altını çizerek ortaya koyuyor Sayın Tatar” ifadelerini kullandı.

“5 yıllık kalkınma planı gündeme gelmeli”

Kıbrıslı Türklerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, pandeminin tüm dünyada etkili olduğunu ancak ülkelerin pandemi sonrası için bir çıkış planı belirlediğini açıkladı. Pandemi sonrası ekonomi yönetiminin plansız olamayacağının altını çizen Erhürman, “Bizim de rekabet edebilecek bir strateji belirlemeniz gerekiyor. Şu ana kadar var olan hükümetle, herhangi bir konuda herhangi bir plan ortaya konmadı. Bunun için 5 yıllık kalkınma planı pratiğinin gündeme getirilmesi gerektiğini açıkladık” dedi. Ülkede siyasi istikrar sorunu yaşandığına da değinen Erhürman, hükümetlerin ömürlerinin kısa olmasından dolayı ekonomi politikalarının da kısa sürdüğünü, bunu engellemek için de uzun vadeli kalkınma planlarının yaşama geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun mecliste temsil edilen tüm siyasi partiler tarafından desteklenmesi halinde, hükümetler değişse bile kalkınma politikalarının sabit kalacağını dile getiren Erhürman, bu proje için tüm sivil toplum örgütleri ve sendikalarla işbirliği yapmak arzusunda olduklarını vurguladı.

Aysal: Kıbrıs’ta çözümü desteklemeye devam edeceğiz

KTMMOB Başkanı Seran Aysal ise, oda olarak kuruldukları günden bu yana Kıbrıs’ta her zaman çözümün yanında olduklarını, bundan sonra da bu çizgilerini sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı. Misyonlarının çözüme bağlı olarak Kıbrıslı Türklerin dünya ile bütünleşmesi olduğunu ifade eden Aysal, gelinen noktanın herkesi endişelendirdiği gibi kendilerinin de aynı hisleri taşıdığını söyledi. CTP ile her zaman yakın ilişki kurduklarını dile getiren Aysal, ülkenin sorunlarına birlikte çözüm üretme noktasına birlikte çalıştıklarını ve bundan son derece memnun olduklarını belirtti. Erhürman’ın başbakan olduğu dönemde bu ilişkilerin daha da üst noktaya taşındığını anımsatan Seran Aysal, önümüzdeki dönemde de birlikte çalışmaya devam etme arzuları olduğunu söyledi. Aysal, ülkede birçok sorun yaşandığını ve gidişatın sıkıntılı olduğunu da sözlerine ekledi.