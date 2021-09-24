Erhürman: İşin bir yerinde şaibe olduğu ortada

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, akaryakıt ihalesinin ‘keşmekeşe’ döndüğünü söyledi, “İşin içinde şaibe olduğu gün gibi ortada. Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız” şeklinde konuştu.

Akaryakıt ihalesiyle ilgili kararın altında imzası olan Merkezi İhale Komisyonu Başkanı dışındaki tüm üyelerin imzalarını geri çektiğini ifade eden Erhürman, ihaleyle ilgili sorular sorarak, cevap aradı.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Akaryakıt ihalesiyle ilgili kararın altında imzası olan başkan dışındaki Merkezi İhale Komisyonu üyeleri imzalarını geri çekmişler. 1. Rafineri opsiyon belgesi geçersizse ihale kararı neden imzalanmıştı? 2. Opsiyon belgesi geçerli ise neden başkan dışındaki üyeler bugün imzalarını geri çekiyorlar? Opsiyon belgesinin geçersiz olduğunu şimdi mi fark ettiler? 3. Opsiyon belgesi geçersizse neden tüm üyeler imzalarını geri çekerken başkan imzasını geri çekmedi? Tüm üyeler geç de olsa geçersizliği fark etti de başkan hala fark etmedi mi? 4. İmzayı geri çekmek ne demek? İhale kararı geri mi alındı? Yani iptal mı edildi? Akaryakıt ihalesi gerçekten tam bir keşmekeşe döndü ve biz her ne kadar elimizde kanıt olmadıkça kimseyi zan atında bırakmamaya çalışsak da, neresinde olduğunu henüz anlayamadık ama işin bir yerinde şaibe olduğu artık gün gibi ortada. Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız!!!"