Erhürman: İhalesiz yakıt alımını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyoruz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 20 Mayıs 2022’de Kıb-Tek’e ihalesiz yakıt alımı ile ilgili Bakanlar Kurulu’nun hazırladığı yasa gücündeki kararnameyi bugün Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini açıkladı.

CTP milletvekilleri ve MYK üyeleriyle birlikte Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

“Memleket krallıkla yönetilmiyor diyen” Erhürman, Hükümete 3 farklı akaryakıtla taşıması ile ilgili 4 soru yönelterek, bugün saat 20.00’ye kadar süre tanıdı.

“Ülkenin yakıt ihtiyacı 200 bin ton iken neden 150 bin ton ihaleye çıktınız?” diye soran Erhürman, “Bize PETCO ile imzalanan iki sözleşme, diğer iki şirketle de imzalanan sözleşmeleri, hem ton başına kaç para ödendi bugün saat 20.00’ye kadar açıklayacaksınız. Sözleşmeleri ile birlikte bunları istiyoruz. Meclis kapandı. Meclis olsaydı, soracaktık. Getirdikleri yakıtın kalitesi nedir? Başka kirlenmeye maruz kaldı mı? Cevap istiyoruz” dedi.

Erhürman, sorulara cevap gelmemesi halinde yarın sabah saat 09.00’dan itibaren, cevap gelene kadar Başbakanlık önünde olacaklarını kaydetti.

Ülkedeki sorunlar nedeniyle göç etmeyi düşünen gençlere seslenen Erhürman, “Siz sakın gitmeyin, bunlar gidecek, bu rezalet bitecek” dedi.