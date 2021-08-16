Erhürman: Hükümet sadece bugüne değil, geleceğe de zarar veriyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin ülkenin sadece bugününe değil, geleceğine de zarar verdiğini vurguladı. Erhürman, Zirve Kıbrıs Web TV’de Bala Kayadelen’in konuğu oldu. Ülke gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Erhürman, mevcut hükümetin sorunlara karşı vurdumduymaz davrandığına dikkat çekti. Alım gücünün giderek düştüğüne vurgu yapan Erhürman, hükümetin bir an önce gitmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Hükümetin derdi yönetmek değil”

Ülkenin gündeminin çok yoğun olduğunu söyleyen CTP lideri Tufan Erhürman, yapması gerek işleri yapmayıp hamasetle bunların üzerini örtmeye çalışan bir hükümetin bulunduğunu vurguladı. Hükümetin bir an önce gitmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, mevcut hükümetin memleket meselelerine konsantre olamadığını belirtti. Hükümetteki partilerin kendi iç meselelerine yoğunlaştığını kaydeden Erhürman, “UBP kurultayla meşgul, YDP’de bölünme sancıları devam ediyor, DP’de genel sekreteri istifa etti” diye konuştu. Hükümetin bir bütün olmadığının altını çizen Erhürman, dertlerinin yönetmek olmadığını ifade etti.

“Ekonomi Bakanı sadece teşekkür eden konumda”

Elektrik akaryakıtı konusunda da konuşan ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, akaryakıtın biteceğinin öngörülemeyen bir durum olmadığına vurgu yaptı. Her kurumun ayrı bir derebeylik haline dönüştüğünü ifade eden Erhürman, Başbakanlığın ortada olmadığını, tüm kurumları ve bakanlıkları koordine etmesi gereken mecranın Başbakanlık olduğunu söyledi. Yaşanan sorunlarda hükümetin bir bütün olarak kabahatli olduğunu vurgulayan Erhürman, akaryakıt konusunda bu kadar zamandır ihale yapılamadığını belirterek “Tuhaf yöntemlerle yakıt getiriliyor” dedi. Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın sadece teşekkür eden konumunda olduğunu vurgulayan Erhürman, yaşanan sorunların ‘başarı hikayesine’ çevrilmeye çalışıldığını kaydetti.

Tarihte ilk kez vatandaşın ‘acaba akaryakıt gelecek mi?’ diye konuşmaya başladığına da dikkat çeken Erhürman, “Arkadaşlar o tören senin, bu tören benim geziyor. Kurultayla ilgili yemekler, toplantılar yapıyor. Başbakan olmak, bakan olmak resmi araca binmekten ibaret bir yere dönüştürüldü” diye konuştu.

“Artık ortada bir hükümet kalmadı”

Söz konusu hükümetin tarihte benzeri olmayan sorunlar yarattığını belirten Erhürman, artık ortada bir hükümetin kalmadığını vurguladı. Hükümete çağrıda bulunan Erhürman, “Çekin gidin, biz bıktık usandık” diye konuştu. Mevcut hükümetin her gün yeni sorunlar yarattığını belirten Erhürman, “Bu hükümet öyle bir hükümet ki sadece bugünü mahvetmiyor. Geleceğe de zarar veriyor” dedi.

Geçtiğimiz Haziran ayında yapılması gereken ara seçimin yapılmadığını hatırlatan Genel Başkan Erhürman, “Ağustos ayı geldi ve Anayasa’ya aykırılığın düzeltilmesi artık mümkün değil. Bu da bir kara leke olarak tarihe geçti” diye konuştu.

“Algı operasyonları devam ediyor”

Türkiye’den parayı ‘en iyi ben koparırım’ demeyi tercih edenlerin algı operasyonu yapmaya devam ettiğine dikkat çeken Erhürman, söz konusu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti. Başbakan Ersan Saner’in “Elektrik zammını basından öğrendim” sözlerine de değinen Erhürman, “Özrü kabahatinden büyük. Elektrik zammını basından öğreniyorsa Başbakan, zaten memleketin çivisi çıkmış demektir” dedi.

Yapılan hatalara devam edildiğini söyleyen Erhürman, hükümet yetkililerinin tören tören gezmekten başka bir şey yapmadığını söyledi. Tarihte hiçbir başbakanın Kıbrıs sorunuyla ilgili bu kadar açıklama yapmadığını dile getiren Erhürman, “Başbakan hamaset üzerinden açıklamalar yapıyor” dedi.

“İşçiyi, işverenle korumamız gerek”

İstikrarlı bir hükümet yapısına ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Tufan Erhürman, koalisyonun büyüdükçe alınacak kararların da sınırlandığını söyledi. Mevcut asgari ücretin geçim sağlayacak bir ücret olmadığını kaydeden Erhürman, asgari ücretin nefes alabilecek yere taşınması gerektiğini vurguladı.

Yeni işsizler ve yeni kayıt dışılıkların da yaratılmaması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, işçiyi işverenle birlikte korumamız gerektiğine vurgu yaptı. Pandemi süresince dünyadaki birinci hedefin istihdamı koruma olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Taşıma suyla değirmen dönmez. Uçağa binip gidiliyor, Türkiye bir şey gönderir mi diye bekleniyor. Ülke böyle yönetilmez” diye konuştu.

“İnsanlar artık günü kurtarma peşinde”

Gündemdeki diğer bir konu olan tarih kitaplarıyla ilgili de konuşan Erhürman, “Bugünkü milliyetçiler başka tarih kitapları mı okudu da tarih kitapları eksik bulunuyor?” dedi. Kendi ayaklarımız üzerinde durmak zorunda olduğumuzun altını çizen Erhürman, kendi ayaklarımız üzerinde durduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin ‘doğru raya’ oturabileceğini kaydetti.

Ülkemizin kendi kaynaklarına yönelmek zorunda olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Ülkeyi birbirine kattılar. Halkı cepheleştirmeye çalışıyorlar” diyerek hükümeti eleştirdi. Esnafın da zor durumda olduğuna dikkat çeken Erhürman, kasaptan 10 liralık kıyma alan vatandaşların olduğunu söyledi. İnsanların artık günü kurtarma peşinde olduğunu ifade eden Erhürman, hükümetin tüm sorunlara vurdumduymaz davrandığını kaydetti.