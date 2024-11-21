Erhürman: Herkesle görüşeceğiz, kapılarımızı dünyaya kapatmaya değil, açmaya ihtiyacımız var

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP olarak her kesimle görüşmeye, diyalog kapılarını açık tutmaya devam edeceklerini vurgulayarak “Kapılarımızı dünyaya kapatmaya değil, açmaya ihtiyacımız var” diye konuştu. Hakikat Web TV’de Güven Arıklı’nın programına konuk olan Tufan Erhürman, son dönemde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirerek “hükümetin” politikalarını sert bir dille eleştirdi.

"İddialar iftiradan ibaret"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ziya Öztürkler’e oy verilmesi yönünde telkinlerde bulunduğuna dair ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı. CTP’nin Ziya Öztürkler’e oy vermeyeceğini açıkça belirttiğini hatırlatan Erhürman, “Biz, istişareler sonucunda bir aday belirlenirse 19 milletvekilimizle destek vermeye hazırız demiştik. Ancak Öztürkler için böyle bir durum olmadı” dedi. Ziya Öztürkler’in, kendileri için istişare sonucunda belirlenecek bir aday olmadığını da defalarca dile getirdiklerinin altını çizdi. Erhürman, Öztürkler’in meclis hukukçuları için kullandığı, “Başlarına gökten üç yeşil alma düştü” ifadelerini de anımsattı.

"16 turun ardından yine 29’u bulamadılar”

Mecliste yaşanan tıkanıklığın sadece bir hükümet krizi değil, aynı zamanda bir “iktidar krizi” olduğunu söyleyen Erhürman, UBP-DP-YDP hükümetinin 29 milletvekili desteğine sahip olduğunu iddia etmesine rağmen bu desteği sağlayamadığını ifade etti. “16 turun sonunda bile 29’a ulaşamadılar. Bu tablo, hükümetin kendi içindeki iktidar savaşlarını açıkça gözler önüne seriyor” dedi. Erhürman, “hükümetin” başarısızlıklarını örtmek için sosyal medya üzerinden algı operasyonları düzenlediğinin altını çizdi. Erhürman, “Sosyal medya, bu tür algı operasyonlarının merkezi haline geldi. CTP’yi hedef alarak, kendi başarısızlıklarını örtbas etmeye çalışıyorlar. Ancak toplum artık bu tür oyunlara prim vermiyor” dedi.

"Dış politikada öznesizleştik"

CTP Lideri Tufan Erhürman, Ersin Tatar’ın izlediği dış politikayı da eleştirerek, Kıbrıs Türk halkının uluslararası arenada “özne” olma potansiyelini kaybettiğine işaret etti. Tufan Erhürman, “Rahmetli Denktaş ve Sayın Eroğlu ile fikir ayrılıklarımız vardı, ancak ne söylediklerini anlardık. Bugün ise Tatar’ın ne dediğini anlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı. Tatar’ın dış politikadaki etkisizliğini Brüksel ziyaretleri üzerinden örnekleyen Erhürman, “Sayın Tatar, gazetecilerle görüşmek için Brüksel’e gidiyor. Brüksel AB’nin başkenti. Bir anlamı olan yer. Eşit statü iddianızı Brüksel’e gidip gazetecilerle görüşerek mi sürdürüyorsunuz?” diye sordu.

"Erken seçim şarttır"

Ülkede artan ekonomik ve sosyal sorunlara da değinen Erhürman, “hükümetin” yönetim zafiyetine dikkat çekerek erken seçim çağrısını yineledi. “Bugün trafikte yaşananlar, iş kazaları, artan suç oranları, ekonomik dengesizlikler; tüm bunlar yönetim zafiyetinin birer yansımasıdır. Çözüm erken seçimdir ve bu şarttır” dedi. Tufan Erhürman, erken seçim çağrılarını Meclis’te yaşanan olaylardan sonra dile getirmediklerini hatırlattı ve ülkenin uzun zamandır yönetilmediğine dikkat çekti. Son olarak “hükümetin” politikalarını “toplumun aklıyla dalga geçmek” olarak nitelendiren Erhürman, CTP olarak toplumun her kesimiyle görüşmeye, diyalog kapılarını açık tutmaya devam edeceklerini vurguladı. “Kapılarımızı dünyaya kapatmaya değil, açmaya ihtiyacımız var” diyen Erhürman, CTP’nin toplumun çözüm arayışlarında en güçlü ses olmaya devam edeceğini söyledi.