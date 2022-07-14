Erhürman: Hayat pahalılığının altında bir asgari ücret vicdana sığmaz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, geçtiğimiz günlerde işveren ve hükümet kanadının oylarıyla belirlenen ve işçi tarafının itiraz edeceğini açıkladığı 9 bin 885 TL’lik asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, içinde bulunduğumuz dönemde her şeyin her gün daha pahalı olduğunu belirterek, “hayat pahalılığının altında bir asgari ücret vicdana sığmaz” dedi.

Asgari ücreti arttırmak pahasına daha fazla işsizlik, kayıt dışılık gibi sonuçlara da yol açılmaması gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Aylardır söylüyoruz: Bir an önce asgari ücreti ödemekte zorluk yaşayacak esnaf ve işletmeler belirlenmeli, onlara verilecek destek açıklanmalı ve hayat pahalılığının altında olmayan bir asgari ücrette uzlaşılmalı” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Aksi, sosyal patlamalara davetiye çıkarmaktır!” dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Asgari ücretle ilgili itirazlar görüşülecek. Her şeyin her gün daha pahalı olduğu bu dönemde hayat pahalılığının altında bir asgari ücret vicdana sığmaz. Ama asgari ücreti artırmak pahasına daha fazla işsizlik, kayıt dışılık gibi sonuçlara da yol açmamak lazım.

Aylardır söylüyoruz: Bir an önce asgari ücreti ödemekte zorluk yaşayacak esnaf ve işletmeler belirlenmeli, onlara verilecek destek açıklanmalı ve hayat pahalılığının altında olmayan bir asgari ücrette uzlaşılmalı. Aksi, sosyal patlamalara davetiye çıkarmaktır!”