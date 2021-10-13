Erhürman: Halkın fena halde zamanını çaldılar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından Kanal T’de Mahmut Doğan’a açıklamalarda bulunarak Azınlık Hükümeti’nin halkın zamanını çalmaktan başka bir şey yapmadığını vurguladı. Şu andan sonra izlenmesi gereken yolun ‘istişare’ olduğuna dikkat çeken Erhürman, istifa eden Azınlık Hükümeti bakanlarının artık sadece günlük işleri yapmakla yükümlü olduklarını ifade etti.

Erhürman: İstihdam ve vatandaşlık yaparlarsa, yok hükmünde olacak

İstifa eden Azınlık Hükümeti’nin halkın fena halde zamanını çaldığına dikkat çeken Erhürman, “Ülkenin bu kadar zamanını çalmamalıydılar” diye konuştu. Bu noktada, hükümetin istifasını sunduğu andan itibaren sadece günlük işleri yapmakla yükümlü olduğunu belirten Erhürman, istihdam ve vatandaşlık yapamayacaklarını kaydetti. İstihdam ve vatandaşlık yapmaları durumunda hukuken yok hükmünde olacağını ifade eden Erhürman, bundan sonra gelecek olan hükümetin de yapılan işlemleri iptal etmek zorunda olacağını vurguladı.

“Sn. Tatar parti başkanlarıyla bir araya gelmek durumunda”

İzlenmesi gerekene prosedür hakkında da bilgi veren Erhürman, “Sayın Tatar ilk fırsatta Meclis’te temsil edilen partilerin başkanlarıyla bir araya gelmek durumundadır. Bir istişare süreci başlatılmak zorundadır” dedi. Sonucun ne olacağı yapılacak istişareler sonucu ortaya çıkacağını vurgulayan Erhürman, şu ana kadar temas olmadığını dile getirdi. Şu an yapılması gereken işin istişare olduğuna dikkat çeken Erhürman, en erken zamanda seçime gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

“Zaten ölü doğan bir hükümet vardı”

Hükümetin zaten Aralık ayında ‘ölü doğduğunu’ söylediklerini ifade eden Erhürman, nisabı bile sağlayamayan bir hükümet olduğunu söyledi. Hiç kurulmaması gereken bir hükümetle krizin ortasında çok ciddi bir zaman kaybedildiğine dikkat çeken Erhürman, parti yönetim kurullarını olağan üstü toplantıya çağırdıklarını ifade etti. Erhürman sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu hükümetle en dibe vurduk. Umarım daha dibini aramıyordur herkes. Bu saatten sonra Kıbrıs Türk halkı kararını vermek zorundadır.”

“İçinde bulunduğumuz ekonomik yapı sürdürülebilir değil”

İçinde bulunduğumuz ekonomik yapının sürdürülebilir olmadığını kaydeden Erhürman, “Herkes kararını verecek ve bu ülke, bu halk çıkışa geçmek zorundadır. Kimse bizi daha aşağıya indirmeye çalışmasın” dedi. Bu yapının değiştirmek zorunda olduklarını vurgulayan Erhürman, “Yamalı bohça şeklinde kurulan yapılarla bu ülkeye zararlar verildi” dedi. İlk defa Kıbrıs’ta akaryakıtın Türkiye’den daha pahalı bir duruma geldiğini belirten Erhürman, bunun sadece pandemiyle açıklanamayacağını kaydetti. Azınlık Hükümeti’nin bugüne kadar halkın sorunlarıyla değil, kurultayla meşgul olduğunu söyleyen Erhürman, “Bu ülke, kendi ayakları üzerinde duran istikrarlı bir yapı kurmak için harekete geçecek” diye ekledi.