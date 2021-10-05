Erhürman: Halkın derdi başka, Azınlık Hükümeti’nin derdi başka

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı ve halkın derdinin başka, Azınlık Hükümeti’nin derdinin başka olduğunu vurguladı. Uzun zamandır ülkede ‘hükümet’ diye bir şeyin olmadığına dikkat çeken Erhürman, en erken zamanda halkın iradesine gidilmesi gerektiğini kaydetti. Eğitimdeki fırsat eşitsizliğine de değinen CTP Lideri Tufan Erhürman, “Tüm yaşananlar yetmedi, 7 yaşındaki çocukların hayatı da riske atılma noktasına geldi” diye konuştu.

Erhürman: Meclis tarihte ilk kez kapanma kararı alınmadan kapandı

İlk günden beri nisabı sağlayamayan bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu kaydeden Erhürman, Meclis’in tarihte ilk kez kapanma kararı alınamadan kapandığını ifade etti. Yasama günleri nisap sorununun hükümette olduğunu aylardır söylediklerine dikkat çeken Erhürman, Meclis’in yasama görevini icra edemediğini söyledi. Azınlık Hükümeti’nin koskoca bir yasama döneminde Meclis’e sadece 6 tasarı getirebildiğini hatırlatan Erhürman, aynı hükümetin 74 yasa gücünde kararname çıkarttığını dile getirdi.

“Uzun zamandır ülkede hükümet diye bir şey yok”

Erhürman, yasa yapamayan hükümetin, Meclis’in yetkisini baypas ederek Meclis’in yapması gereken işi Anayasa’ya aykırı bir şekilde yaptığını ifade etti. Bunun sonucunda sadece yasama yetkisinin ortadan kalkmadığını kaydeden Erhürman, Meclis’in itibarının da yerle bir edildiğini vurguladı. “Böyle bir karanlık dönemdi aslında geride bırakmaya hazırlandığımız dönem” diye konuşan Erhürman, bir hükümetin, Azınlık Hükümeti olabileceğini fakat Meclis’te çoğunluğun desteğine sahip olmayan bir Azınlık Hükümeti olamayacağının altını çizdi. Çoğunluğun desteğini kaybetmiş bir Azınlık Hükümeti’nin olduğunu söyleyen Erhürman, uzun zamandır ülkede hükümet diye bir şey olmadığını kaydetti.

“Hükümet uzun süredir yok hükmünde”

Hükümetin yok hükmünde olduğuna dikkat çeken Erhürman, Meclis’in itibarının da yok hükmüne taşındığını söyledi. Erhürman, “Meclis olmasa da olura kadar iş varmaya başladı. Bu hükümet sadece kendini yok hükmüne indirmedi. Başka kurumlara da zarar veriyor” diye konuştu. Eğitimde yaşanan fırsat eşitsizliği konusuna da dikkat çeken Erhürman, kimi çocuğun tam gün eğitim aldığını, kimisinin öğlene kadar eğitim aldığını, kimisinin ise haftada 2 ya da 3 gün eğitim aldığını söyledi. Pek çok ilkokul birinci sınıf çocuğunun maalesef şu an evinde olduğunu ifade eden Erhürman, “Bazı okullarda seyreltilmiş eğitime gidildi. Bazı çocuklar okumayı öğrenebilecekken bazıları öğrenemeyecek. Fırsat eşitliği bozulduğu için bazı çocuklarımız geriye düşecek. Bu, yüreğimizi sızlatan bir durumdur” dedi.

“Her alanda halka zarar veriyorlar”

Azınlık Hükümeti’nin her alanda halka zarar verdiğini söyleyen Erhürman, “Tüm yaşananlar yetmedi, 7 yaşındaki çocukların hayatı riske atılma noktasına geldi” diye konuştu. Azınlık Hükümeti’nin yargıyı da yıprattığını vurgulayan Erhürman, hükümetle değil, felaketle karşı karşıya olunduğunu ifade etti. Tarihte hiçbir UBP’li hükümet döneminde bile bu kadar büyük bir felaket yaşanmadığını belirten Erhürman, “Bu felaket krizin içine denk geldi. Bu arkadaşlar bize bilmediğimiz bir paralel evrenden seslenmeye devam ediyor. Bu böyle gitmez. Çok kısa bir süre sonra bitecek bu iş” dedi.

“Kıbrıs Türk halkı bu yaşananlara layık değil”

Hükümetin olmadığının, bakanların birbirine düştüğünün açıkça ortada olduğunu kaydeden Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bu yaşananlara layık olmadığını söyledi. “Kıbrıs Türk halkı, bu krizin ortasında bunları çekmek zorunda değildir” diye konuşan Erhürman, Nisan’a kadar bu hükümetin devam etmesinin imkansız olduğunu belirtti. “Bu hükümette her kim varsa, en az bir sene Anayasa lafını ağzına almaması lazım” diyen Erhürman, bu ülkenin tarihinde Anayasa’nın bu kadar ihlal edildiği bir dönemin olmadığını vurguladı.

“Meclis’teki siyasi partiler de görmezden geliniyor”

Yaşanan ihlallerin demokrasi tarihine kara bir leke olarak sürüldüğünü belirten Erhürman, Meclis’teki siyasi partilerin de görmezden gelindiğini kaydetti. Azınlık Hükümeti’nin ne Meclis’i kapatabildiğini ne de açabildiğini vurgulayan Erhürman, memlekette işsizliğin de her geçen gün arttığını söyledi. Halkın başka bir diyarda hükümetin bambaşka bir evrende yaşadığını ifade eden Erhürman, Sn. Saner’in sonsuza kadar başbakan kalacakmış gibi davrandığını dile getirdi.

“Sn. Tatar ülkede durmuyor”

Halkın derdinin başka, Azınlık Hükümeti’nin derdinin başka olduğuna dikkat çeken Erhürman, Sn. Tatar’ın da hiç ülkede durmadığını belirtti. Sn. Tatar’ın UBP kurultayı adaylarını saraya çağırıp ‘koordine etmeye’ çalıştığını hatırlatan Erhürman, Cumhurbaşkanı makamının bağımsız olması gerektiğine dikkat çekti. Erhürman, “Adayları saraya çağırıp UBP kurultayını koordine etmeye çalışıyorsunuz ama Meclis ile ilgili koordinasyon çalışması aklınızın ucundan geçmiyor” diye konuştu.

“Tek çare bu hükümetten bir an önce kurtulmak”

Halkın tek çaresinin söz konusu Azınlık Hükümeti’nden bir an önce kurtulmak olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Kaç aydır ne yapıyorsak bu memlekette 5 sene daha bunları yapmak için adayız diyecekler bu halka. Bunu halk duyacak ya da duymayacak buna Kıbrıs Türk halkı karar verecek” dedi. Seçimin ne kadar erken olursa halk için iyi olacağına vurgu yapan Erhürman, “Bu ülkenin seçim tarihleri artık partilerin kurultayına göre mi karar veriliyor?” diye sordu. Bu Meclis’in artık miadını doldurduğun belirten Erhürman, en doğru şeyin halkın iradesine gitmek olduğunu kaydeden Erhürman, “Karanlık bir süreci geride bırakıyoruz, çok daha aydınlık bir yola girdiğimizden eminim” diyerek sözlerine son verdi.