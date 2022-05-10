Ülke siyasetinde yaşanan gelişmelerin hızlıca ‘normalleşme sürecine’ konmak isteneceğini kaydeden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Geçti sanmasın kimse! Bilinsin ki "deldi de geçti"! Ve bilinsin ki bu "deliği" kapatma olasılığının tek öznesi Kıbrıs Türk halkının iradesidir. Başka kimse değil!” dedi.

Erhürman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Şimdi yine birileri her şeyi normalleştirmek için büyük bir çaba içine girecek. "Öyle oldu, böyle oldu ama n'apalım!? Başarılar dileriz, hayırlı olsun" diyecek. "Eller taşın altına koyulmalıydı. Bu krizde ülke hükumetsiz mi kalacaktı yani" diye soracak. Bu yaşatılan maskaralık bir an önce unutulsun diye bakan/müsteşar/müdür kim olacak, kurultayda ne olacak tartışmalarını toplumun gündemi haline getirmek için insan üstü çaba gösterecek. Kimileri, "zaten muhalefet de öyle böyle, aslında sistem değişmeli" falan diyerek, bilerek veya bilmeyerek gündemin değişmesine katkı koyacak.

Ama aynı birileri hiç çekinmeden memleketin hali ile ilgili en çok şikayetçi olan, durmadan suçlu arayan statüsünü de asla elinden bırakmayacak!

Ama "geçti" sanmasın kimse! Bilinsin ki "deldi de geçti"! Ve bilinsin ki bu "deliği" kapatma olasılığının tek öznesi Kıbrıs Türk halkının iradesidir. Başka kimse değil!”