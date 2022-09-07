Erhürman: “Elli defa söyledik! Biraz olsun yüzünüz kızardı mı?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Anayasa Mahkemesi’nin yerel seçimi Kasım’a erteleyen yasayı Anayasa’ya aykırı bulup iptal etmesinin ardından açıklama yaptı, Hükümet’e seslendi: “O tuhaf "savunma"ları hatırlayıp biraz olsun yüzünüz kızardı mı?!”

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Elli defa söyledik! "Meclis'te hasbelkader 27 parmak buldunuz diye Anayasa'yı ihlal edebileceğinizi, muhalefeti takmayıp dilediğiniz yasayı çıkarabileceğinizi, ben yaparım olur diyebileceğinizi sanmayın, ülkeyi daha fazla kaosa sürüklemeyin" dedik. Dinlemediniz!

Şimdi Anayasa Mahkemesi size aynılarını söyledi! Meclis'te "Anayasa'ya aykırı değil" derken yaptığınız o tuhaf "savunma"ları hatırlayıp biraz olsun yüzünüz kızardı mı?!”

'ANAYASA'YA AYKIRI, YASA İPTAL'