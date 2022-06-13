Erhürman: Ek bütçedeki öngörüler doğru mu?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ek bütçede gelirlerdeki artışın tek bir nokta ile ilgili olduğunu söyledi, gelir artıcı önleme ilişkin herhangi bir noktanın bulunmamasını eleştirdi.

“Gelir artıcı öngörüler seçimde vardı. Burada yok” diyen Erhürman, “Belediyelere öngörülecek artışta bunların etkisi yok” şeklinde konuştu.

Erhürman, 2022 bütçesinin ana metninde 7 milyar 130 milyon TL olan mahalli gelirlerin, ek bütçede 8 milyar 440 milyon TL olarak belirtildiğini aktardı.

“Ek bütçedeki öngörüler doğru yapıldı mı? diye soran Erhürman, “Bu öngörüler doğru değilse, belediyelere yapılacak devlet katkısı doğru olmayacak” şeklinde konuştu.

“Bu çok yanlış bir iş” diyen Erhürman, “Döviz krizi içerisine girildiğinde, Maliye’nin gelirleri TL cinsinden artar. Buradaki mesele, reel olarak artmaması” şeklinde konuştu.

Ekonomide kadınların çekilişine sahne olmaya başlanıldığına vurgu yapan Erhürman, özel sektör çalışanların ya kayıt ya da istihdam dışına düştüğüne değindi.

Erhürman, belediyelerde ciddi krizin kapının arkasında durduğuna vurgu yaptı.

“Bu kabul edilebilir bir durum değil” şeklinde konuşan Erhürman, ek bütçeye ilişkin rakamları net olarak görmek istediklerini ifade etti.

Erhürman, “Doğru verilerle konuşmazsak, doğru çözüm üretmemiz söz konusu değil” dedi.