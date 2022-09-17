Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkeyi “dağılmış pazar yerine” benzetti, kamu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ise anayasa ve yasa ihlalleri, ihalesiz yakıt alımı, ihtiyaç dışı istihdamlar gibi konularda sessiz kalarak, “takipçi ve gözlemci” görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle eleştirdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 59. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Erhürman, “Dünyanın hiçbir yerinde ticaret odaları yasa ve anayasa ihlallerine sessiz kalmaz” dedi.

Belediyelerle ilgili yapılan yasa çalışmalarına değinen Erhürman, bunların “reform değil deform” olduğunu söyleyerek, “Reforme etmek ile deforme etmek başka şeylerdir” dedi.