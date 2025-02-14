Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne’de bazı spor kulüpleri ve dernekleri ziyaret etti. Bölge halkının sorunlarını dinleme fırsatı yakalayan Erhürman’a Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. CTP’nin çözüm önerilerini de bölge halkıyla paylaşan Erhürman, “Bu zihniyetten ilk fırsatta kurtulmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Bu yapı sürdürülebilir değil”

Ziyaretlerde konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, nüfusun son beş yıl içerisinde “patlama” yaşadığını vurguladı. Tufan Erhürman, “Her ülkenin, dışarıdan gelen nüfusu hazmetme kapasitesi vardır. Bunu aştığınızda, güvenlik ve altyapı sorunlarıyla karşılaşırsınız. Kendine hükümet diyen yapı ise günü kurtarmaya çalışıyor. Bu, hem iç hem de dış politikada aynı şekilde işliyor” dedi. Karşılarındaki yapının sürdürülebilir olmadığının altını çizen Erhürman, “Değişimin zamanı geldi ve değişimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Her şeyden şikayet edip aynı zihniyetle devam etmek, bu ülkeyi yaşanmaz hale getirmekten başka bir işe yaramaz. Bu zihniyet gitmedikçe işler düzelmeyecek” dedi. “Eğer bir şeyden şikayetçiyseniz, onu değiştirmek varoluşsal bir reflekstir. Tufan Erhürman, “Değiştirsek ne olacak?” demek, statükonun devamını istemektir. Toplumsal gerçekleri görmezden gelip günü kurtaran kişisel menfaat hesaplarının peşinden koştuğunuz sürece, gelecekte çocuklarınız bu topraklara tutunamayacak” diye ekledi.