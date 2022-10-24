Erhürman: Dava henüz bitmedi, seçim sonrası ilk gün kaos çıkacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), belediye sayısını 28’den 18’e düşüren “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa” ile ilgili yürütmenin durdurulması talebinin Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesi, Meclis’te gündem oldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, davanın devam ettiğini vurgulayarak, yalnızca CTP’nin yürütmenin durdurulması talebinin reddedildiğini aktardı.

“Davanın esası, belediye seçimleri yapılmadan önce görüşülmeyecek” diyen Erhürman, “Seçimden sonraki birinci gün itibariyle büyük bir kaos doğacak. Hep birlikte göreceğiz. Bu dava bitmiş değil” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Dava henüz bitmedi, bitmiş de zafer kazanmış edasında bakmak, bizim için temelden sakattır. Anayasa Mahkemesi, ne derse biz saygı duyarız” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, Anayasa Mahkemesi’nde açılan davanın bugün sonuçlandığını etti, yerel seçime 18 belediye ile gidilmesinin karara bağlandığını belirtti.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise 25 Aralık’taki yol haritasının tüm siyasi partiler için 18 belediye olarak kesinleştiğini söyledi.

Hasipoğlu, bir sonraki adımın 6 ilçe, 6 bucak olacak şekilde 12 belediye olabileceğini dile getirdi.

Berova: Adaylar 18 belediye üzerinden belirlenecek

Anayasa Mahkemesi kararının ardından, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis’te gündeme geldi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, söz konusu yasa tasarısında yalnızca tarihsel bir düzenleme yapıldığını kaydetti.

Anayasa Mahkemesi’nde açılan davanın bugün sonuçlandığını ifade eden Berova, yerel seçime 18 belediye ile gidilmesinin karara bağlandığını belirtti.

Berova, kararın ardından siyasi partilerin 18 belediye üzerinden adaylarını belirleyeceklerini dile getirerek, yerel seçimden önde 51-95 Belediyeler Değişiklik Yasası’nı da Meclis’e gündeme getireceklerini belirtti.

Hasipoğlu: Bir sonraki adım, 6 ilçe 6 bucak

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 25 Aralık’taki yol haritasının tüm siyasi partiler için 18 belediye olarak kesinleştiğini söyledi.

Hasipoğlu, Anayasa Mahkemesi kararının oy çokluğuyla verildiğini kaydetti, “Mahkeme, öngörülemeyen bir durum olmadığı, belediyelerin nasıl tüzük kazanacağı noktasında tespitini yaptı” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu, bir sonraki adımın 6 ilçe, 6 bucak olacak şekilde 12 belediye olabileceğini belirtti.

Erhürman: Dava devam ediyor, nihai kararı bekleyeceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bugün verilen karar, bizim iddiamız olan aykırılıkların Anayasa uygun olduğu anlamını taşımadığını söyledi.

Erhürman, davanın devam ettiğini vurgulayarak, yalnızca CTP’nin yürütmenin durdurulması talebinin reddedildiğini aktardı.

“Davanın esası, belediye seçimleri yapılmadan önce görüşülmeyecek” diyen Erhürman, “Seçimden sonraki birinci gün itibariyle büyük bir kaos doğacak. Hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Dava henüz bitmedi, bitmiş de zafer kazanmış edasında bakmak, bizim için temelden sakattır. Anayasa Mahkemesi, ne derse biz saygı duyarız” dedi.

Erhürman, şöyle devam etti: “Mahkeme, yasanın tüm maddelerindeki anayasa aykırılık iddialarıyla ilgili nihai karar vermedi. 4, 6 ve 11. maddeler dışındakilere bakmadı. 4.6.11 maddelerle ilgili nihai kararı da vermedi. Verilen karar, ara emri talebine ilişkin karardır. Süreç devam ediyor”

Yerel seçimlere 18 belediyeyle girilecek