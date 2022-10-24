Yerel seçimlere 18 belediyeyle girilecek
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), belediye sayısını 28’den 18’e düşüren “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa” ile ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’nde dosyaladığı davada karar açıklandı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), belediye sayısını 28’den 18’e düşüren “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa” ile ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’nde dosyaladığı davada karar açıklandı.
Mahkeme, CTP'nin dava açtığı Yasa maddelerinden bazılarının yürürlüğe girmediğinden değerlendirmeye almadı, yürürlüğe giren 4. ve 6. maddelerinin ise Anayasa’ya aykırı bulunmadığına karar verdi.
5 yargıcın 4'ü Anayasaya aykırılık tespit etmedi, 1'i "açıkça aykırıdır" dedi. Söz konusu karar oy çokluğuyla alındı.
Bu kapsamda 25 Aralık’ta gerçekleşecek yerel seçimlere 18 belediyeyle girilecek.
Belediye sayısını 28’den 18’e düşüren Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle 19 Eylül’de açılan dava, karar için süresiz ertelenmişti