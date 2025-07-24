Harmancı: Hem uluslararası toplumla konuşabilecek hem de haklarımızı savunabilecek bir lidere ihtiyacımız var

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı bu sabah saat 06.00’da, Lefkoşa Sanayi bölgesindeki belediye tesislerinde toplanan işçilerle bir araya geldi. Erhürman ile Harmancı, Ekim ayında gerçekleştirilecek seçimlerin önemine işaret ettiler ve kritik bir dönemden geçildiğini vurguladılar. Erhürman buluşmada yaptığı konuşmada, “Çocuklarımıza yüzümüzün kızarmayacağı bir memleket bırakalım” ifadelerini kullandı. Harmancı ise “Ekim’de yeni bir sayfayı birlikte açacağız ve bu sayfayı birlikte yazacağız” dedi.

Erhürman: Beş sene daha bu şekilde devam etmeyi kaldıramayız

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, buluşmada yaptığı konuşmada, son derece kritik bir seçime gidileceğinin altını çizdi. “Son beş yılın içinde Cumhurbaşkanlığı makamının yapması gereken hemen hemen hiçbir şeyin yapılmadığını görmek zorunda kaldık” diyen Erhürman, bu dönemden önceki dört Cumhurbaşkanlığı döneminde “Cumhurbaşkanlığı” yapıldığını belirtti. Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının dünyayla ilişleri kuruldu. Son beş yıla baktığımızda diğer cumhurbaşkanlarından farklı olarak sıfır müzakeresiz dönem geçti. Tek kapı dahi açılamadı” dedi. Söz konusu dönemde Kıbrıs Türk halkının gittikçe uluslararası toplumdan soyutlanmaya başladığını belirten Erhürman, “Nüfus kontrolsüz şekilde artmaya devam ediyor. Beş senede cumhurbaşkanının hangi fonksiyonu yerine geldi diye baktığımızda hiçbir şey görmüyoruz. Cumhurbaşkanlığı dışarıya açılan tek penceredir. Beş sene daha bu şekilde devam etmeyi kaldıramayız. Nereden nereye geldiğimiz belli” dedi. Tufan Erhürman, “Çocuklarımıza yüzümüzün kızarmayacağı bir memleket bırakalım” dedi.

Harmancı: Beş yıldır kendi varlığımızı hissetmekten uzaklaştık

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise yaptığı konuşmada, Ekim ayında hem ada için hem de Kıbrıs Türk toplumu için önemli bir seçime gidileceğinin altını çizdi. “Beş yıldır kendi varlığımızı hissetmekten uzaklaştık” diyen Harmancı, Cumhurbaşkanlığında hem uluslararası toplumla konuşabilecek hem de haklarımızı savunabilecek bir lidere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Mehmet Harmancı, “Uzun zaman bizleri bölmeye çalıştılar ama biz bu seçimi çok kritik gördük. Bizim için önemli olan ufak rekabetler değil, bu toplumun geleceğidir. Bu yolda Tufan Hocamıza tam destek veriyoruz. Ekim’de yeni bir sayfayı birlikte açacağız ve bu sayfayı birlikte yazacağız. İnsanları bölmeyen, ayırmayan bir yönetime ihtiyaç var. Bizler bu yolda elimizden ne gelirse destek olacağız” diye konuştu.