Erhürman: “Ciddiyetsizlik diz boyu”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Sucuoğlu’nun sterlini 12 TL’ye sabitlediklerine dair açıklamasına karşılık verdi. Erhürman, “Başbakan bir açıklama yapıyor. Müjde veriyor! Ne dediğini anlamak mümkün değil. Yurttaşlar bunun üzerine bankalara gidip 12 TL'den sterlin almaya çalışıyor. Bankalar Birliği "zorunlu" açıklama yapıyor ve öyle bir satışımız yoktur diyor. Bu krizin ortasında sorumsuzluk, ciddiyetsizlik diz boyu” dedi.