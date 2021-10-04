Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu Bugüne Dair programının konuğu oldu ve Azınlık Hükümeti’nin sahip olduğu zihniyetin, Kıbrıs Türk halkını yok etmeye çalışan bir zihniyet olduğunu vurguladı. Halkın özgüveninin sürekli zedelendiğini belirten Tufan Erhürman, yaşananların Kıbrıs Türk halkının varoluş sorunu olduğunu ifade etti.

Erhürman: Meclisin itibarı yerle bir

Meclis’in itibarının bu kadar yerle bir olduğu başka bir dönem yaşanmadığına dikkat çeken Erhürman, Meclis’in halk nezdindeki itibarının her gün biraz daha aşağıya çekildiğini kaydetti. Meclis Başkanı’nın önceki günkü röportajında bile kriz beklentisi içinde olduğunu söylediğini hatırlatan Tufan Erhürman, tarihte böyle kötü bir hükümet görülmediğini ifade etti.

“Bu zihniyet ne anayasa ne de hukuk tanıyor”

Azınlık Hükümeti’nin, Meclis’i de yok saydığını vurgulayan Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin bile bile Anayasa’ya aykırı yasa gücünde kararname yaptığını dile getirdi. Söz konusu durumların tarihte daha önce yaşanmadığını belirten Ana Muhalefet Lideri Erhürman, “Anayasayı, hukuku, halkın gözünün içine baka baka bu kadar paspas eden ve ben bunu yaparım diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız” diye konuştu. Bu durumun beceriksiz ve basiretsiz olmanın çok ötesine geçtiğine vurgu yapan Erhürman, bu zihniyetin ne anayasa ne de hukuk tanıdığını fakat Anayasasını tanımadığı devleti sözde yüceltmeye de devam ettiğini söyledi.

“Halkın özgüveni sürekli dövülüyor”

Yok hükmündeki hükümetin, Meclis’i de yok saydığını kaydeden Erhürman, yargının itibarının da zedelendiğini belirtti. “Sizden bir şey olmaz, sizin kurumsal yapınızdan bir şey olmaz” diyerek halkın özgüveninin sürekli ‘dövüldüğünü’ vurgulayan Erhürman, bu zihniyetin Kıbrıs Türk halkını yoklukla malul kılmaya çalışan bir zihniyet olduğunu ifade etti. Erhürman, “Bu zihniyet, Kıbrıs Türk halkını yok etmeye çalışan bir zihniyettir” diye konuştu. “Bir halkı vurursunuz, döversiniz, öldürürsünüz ama yok edemezsiniz. Ama bir halkın özgüvenini yok ederseniz, evet o zaman o halkı yok etmeye ramak kaldı demektir” diye konuşan Erhürman, kendilerinin de engellemeye çalıştıklarının bu olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs Türk halkı bu kadar kötüsünü hak etmedi”

Erhürman şu şekilde devam etti: “Kurumsal yapımıza sahip çıkmazsak, biz de aslında o oyunun parçası haline gelmeye başlarsak, bu zihniyeti, bizi getirmeye çalıştığı yere muhalif bir tonla eklemlenmiş oluruz. Bu memleketin kurumsal yapılarının yok edilmesine istemeden de olsa hizmet etmiş oluruz.” CTP’nin geçtiğimiz dönemde 6 ilçede sokağa indiğini vurgulayan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bu kadar kötüsünü hak etmediği için CTP’in sokağa indiğini söyledi. Erhürman, “Bizimle diyalog kurmak isteyen, daha sert ve birlikte hareket edecek bir muhalefetle, herkesle diyalog kurarız. Kim bizimle diyalog kurmak istiyorsa, kuruyoruz” dedi.

“Yaşananlar Kıbrıs Türk halkının varoluş sorunudur”

Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı fark etmek zorundadır ki yaşananlar Kıbrıs Türk halkının varoluş sorunudur. Kıbrıs Türk halkının kurumsal yapısının yok edilmesi, Kıbrıs Türk halkının yok edilmesi anlamına gelir. Bu hükümet şu anda Kıbrıs Türk halkının kurumsal yapısını yok etmeye yemin etmiş gibi davranıyor” diye devam etti. Asıl meselenin Kıbrıs Türk halkının kurumsal yapısına sahip çıkmak olduğunu ifade eden Erhürman, halkın artık olan biteni izlemesi gerektiğini söyledi. Meclis’in açılamadığı gibi kapanmayı da beceremediğini ifade eden Erhürman, kurumsal yapının yerle bir edildiğini kaydetti.

“Tarafsızlık ilkesi de paspas edildi”

Ülkemizde tarafsızlık ilkesinin de paspas edildiğini vurgulayan Erhürman, memleketin bu hale gelmesinin sebebinin Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kurultay yarışı olduğunu söyledi. UBP’nin kurultaya konsantre olduğunu söyleyen Erhürman, önümüzdeki seçimin her açıdan çok kritik olduğunu vurguladı. Azınlık Hükümeti’nin yaptığı her hamlenin halkın özgüvenini zedelediğini belirten Erhürman, şu anki Meclis’in başka hükümet ‘doğuramayacağının’ açık olduğunu kaydetti.

“Sn. Tatar memleketteki sorunları bilmiyor”

Halkın bu Meclis’e dair beklentisinin kalmadığını ifade eden Erhürman, bu yapının, halkın iradesini temsil eden yapı olmadığını belirtti. Erhürman, “Bu Meclis, gerçek anlamda bir hükümet doğuramaz artık. Bu işin kışta bitmesi gerekiyor. Şu anda hükümet yok. Olmayan hükümet 6 ay daha ömür biçmeye çalışıyor kendine. Gün geçtikçe, seçime yaklaştıkça daha da tuhaf laflar söylenmeye başlandı” diye konuştu. Sayın Tatar’ın memlekette durmadığını ifade eden Erhürman, “Sn. Tatar nereden bilecek ki memlekette sorun var mı? Memlekette durduğu yok. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor haberi yok” diye ekledi.