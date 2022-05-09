Erhürman: Bu yaşatılanlara hep beraber ‘yeter’ dememiz gerekiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede yaşatılan istikrarsızlığa tüm yurttaşların bir olup ‘yeter’ demesi gerektiğini açıkladı. Erhürman, geçtiğimiz gün beraberindeki heyetle birlikte Mağusa’da Maraş bölgesini ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi. Erhürman’a ziyaretinde Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ile milletvekilleri ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Ziyaretlerinde ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Tufan Erhürman, karşılarında halkla dalga geçen bir yapı bulunduğunu ve bu yapıya karşı mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. Enflasyonun yüzde 90, gıda enflasyonunun ise yüzde 100’ün üzerinde olduğu bir dönemden geçildiğine işaret eden Erhürman, böylesi zor bir dönemde halkın hükümet krizleriyle meşgul edildiğini dile getirdi.

“Gaileleri memleket ve halk değil”

23 Ocak’ta gerçekleştirilen erken genel seçim sürecinde söylediklerini bir kez daha hatırlamak zorunda bırakıldıklarını ifade eden Erhürman, ülkeyi yönetenlerin gailelerinin memleket ve halk olmadığını belirtti. Bu kişilerin bir şey yapmak değil, bir şey olmak derdinde olduklarını kaydeden Erhürman, “Türkiye bizi istiyor, en çok parayı bize veriyor” iddiası üzerinden şekillenen siyasetin son bulması gerektiğini söyledi. Son 4 ayda UBP, DP ve YDP’nin 3 kez hükümet kurduğunu anımsatan Erhürman, bu kişilerin şimdi Faiz Sucuoğlu değil, bir başka UBP’li vekilin başkanlığında 4’üncü hükümeti kurma hazırlığında bulunduklarını ve aynı felaketin bir kez daha yaşatılacağını vurguladı.

“Geleceğimizi korumanın yolu bu zihniyetten uzaklaşmaktır”

Halkı dikkate almayan bu yapıya karşı mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizen Erhürman, “Geleceğimizi, çocuklarımızı ve torunlarımızı korumanın yolu bu zihniyetten uzaklaşmaktır” dedi. Bu ülkenin yurttaşı olan herkesin bu mücadeleyi vermesi gerektiğini işaret eden Erhürman, herkesin dayanışma içinde bu yapıya karşı ‘yeter’ demesi gerektiğine vurgu yaptı. Kapalı Maraş’a şov yapmak için ilgi gösterenleri bir de açık Maraş’ta yaşayan insanların dertleriyle yüzleşmeye davet eden Erhürman, bu bölgede üretim yapan insanların desteklenmesi gerektiğini belirtti.