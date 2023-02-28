Erhürman: “Bu nesle daha fazla kaybettirme lüksümüz yok!”

Bazı öğrencilerin ve velilerin denetimi yapılmamış okullara reddettiğini işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, endişelerin son derece anlaşılır olduğunu belirtti, denetimlerin hızla tamamlanması gerekliliğine vurgu yaptı.

Denetimlerin sonuçlarına bağlı olarak belli bir süre ya da tamamen kullanım dışı kalacak okulların öğrencileri için gerekli planlamanın yapılmasının da önemine vurgu yapan Erhüröan, “Pandemide çok şey kaybeden bu nesle daha fazla kaybettirme lüksümüz yok!”dedi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Bazı öğrenciler denetimi yapılmamış okullara devam etmeyi reddediyor. Aileler çocuklarını okula göndermekten çekiniyor. Öğretmen sendikaları aslında son yıllarda düzenli olarak fiziki sorunları olan okullarla ilgili raporlar hazırlıyorlar ama... Elbette şimdi önümüze bakmak zorundayız. Çocukların ve ailelerin endişeleri son derece insani ve anlaşılır. Bu bize, denetimleri bilimsellikten uzaklaşmamıza yol açmayacak bir hızla tamamlama yükümlülüğü getiriyor.

En az onun kadar önemli olan, denetimlerin sonuçlarına bağlı olarak belli bir süre ya da tamamen kullanım dışı kalacak okullardaki çocuklarımız için planlamayı, sendikalarla ve uzmanlarla birlikte bir an önce yapmak. Pandemide çok şey kaybeden bu nesle daha fazla kaybettirme lüksümüz yok!”