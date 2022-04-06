Erhürman: “Bu mücadele devam edecek, akıl yoluna gelecekler!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, komite devam ederken Meclis önünde eylem yapan belediye emekçilerinin yanına giderek seslendi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a, CTP milletvekilleri de eşlik etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, komitedeki bütün yapıcı girişimlerine ve bu işin akıl yoluyla yapılması yönündeki çağrılarına rağmen, hükümetin şu ana kadar ısrarla ve inatla bu işi sürdürmeye çalıştığının altını çizdi. Erhürman, “Ama bilin ki biz de bu işin olmayacağını kendilerine son derece açık bir şekilde anlatıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz” dedi. “Bu kadar akıl dışı, çocuklarımızın geleceğini çalacak, hiçbir kritere dayanmayan bu ‘reform’ dedikleri belirsiz şeyi geçirtmeyeceğiz” diyen Erhürman, belediye emekçilerine ‘endişelenmeyin’ çağrısında da bulundu. Erhürman sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu işin ‘hata yapalım ve dönelimi’ olmaz. Bilin ki sabaha kadarsa sabaha kadar anlatacağız. Bu mücadele devam edecek. Akıl yoluna gelmeleri için çağırmaya devam edeceğiz ve gelecekler!”