Erhürman: "Birlikten, dayanışmadan güç ve güzellik doğar..."

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Tiyatro Festivali için Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi'nin imzaladığı protokole dikkat çekerek, "Birlikten, dayanışmadan güç ve güzellik doğar" yorumunu yaptı.

Erhürman, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı, katkı koyan 3 belediyeye de teşekkür etti.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

"Yıllardır Lefkoşa Türk Belediyesi'nin ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun özverili ve başarılı çalışmalarıyla sürdürülen Tiyatro Festivali bu yıl Lefkoşa, Mağusa ve Girne belediyelerimizin işbirliğiyle gerçekleşecek.

Halkımıza hizmet için işbirliği ve dayanışma kararı alan üç belediyemizi yürekten kutlarım.

Birlikten, dayanışmadan güç ve güzellik doğar..."