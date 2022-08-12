Erhürman: Belli ki bulanık suda balık avlamak isteyenler çıkacak

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “yerel yönetim reformu” ile ilgili hem dünkü komite toplantısında hem de öncesinde ortaya koyduğu somut önerilerini madde madde sıraladı, bu konudaki iddialara tek tek yanıt verdi.

Erhürman, “Kimse hem kaos yaratacak şekilde suları bulandırıp, hem de balık avlayabileceğini, yavuz hırsızın ev sahibini bastırabileceğini sanmasın” diyerek, her şeyin komite tutanaklarında kayıtlı olduğunu açıkladı, “Halep oradaysa arşın buradadır” şeklinde konuştu.

“Belli ki bulanık suda balık avlamak isteyenler çıkacak” diyen Erhürman, bu nedenle her türlü iddiaya yanıt vermek gerekeceğini de ifade etti.

Erhürman, iki kademeli reform önerilerine uygun olarak, Serdarlı, Geçitkale ve Tatlısu'nun ayrı bölge belediyeleri olarak kalması ama o bölgede "Kuzey Mesarya Kent Belediyesi" kurulması gerektiğini dile getirerek, “CTP, Beyarmudu ve Tatlısu belediyelerinin kapatılmasını da önermedi. O yüzden CTP Luricina'nın kapatılmamasını isterken Tatlısu ve Beyarmudu'nun kapatılmasını istedi iddiası doğru değildir” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Belli ki bulanık suda balık avlamak isteyenler çıkacak! Onun için her iddiaya mümkün olduğunca yanıt vermek gerekecek! CTP, "yerel yönetimler reformu" ile ilgili somut önerilerini daha dün sabah Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Onun öncesinde de UBP ile paylaştı. CTP'nin önerisinde belediye kapatma yoktu. Belediyelerin kent ve bölge belediyesi şeklinde iki kademeli olarak düzenlenmesi, mali yönden güçlendirilmesi, merkezdeki bazı yetkilerin kent belediyelerine aktarılması, özerkliğin ve mali denetimin sağlanması vardı! Önerisinde belediye kapatılması olmadığı için, CTP, Beyarmudu ve Tatlısu belediyelerinin kapatılmasını da önermedi. O yüzden CTP Luricina'nın kapatılmamasını isterken Tatlısu ve Beyarmudu'nun kapatılmasını istedi iddiası doğru değildir. Bu söylediklerim dünkü Komite tutanaklarında da aynen vardır. Ama CTP'nin şunu söylediği de doğrudur: Geçitkale ile Serdarlı birleştirilecekse, ekonomik yaşayabilirlik kriteri Tatlısu'nun da buna eklenmesini gerektirir. Çünkü yalnızca Serdarlı ile Geçitkale'nin birleştirilmesi, denize açılmayan bu bölgede yeni belediyenin gelirlerini artırmaz! Bu durumda Tatlısu'yu bu birleşmenin dışında bırakmanızın sebebi, siyasi değilse nedir? Tekrar ediyoruz, bizce doğru olan, iki kademeli reform önerimize uygun olarak, Serdarlı, Geçitkale ve Tatlısu'nun ayrı bölge belediyeleri olarak kalması ama o bölgede "Kuzey Mesarya Kent Belediyesi"nin de kurulmasıdır. Ayrıca CTP'nin şunu sorduğu da doğrudur? Güney Mesarya'da, İnönü, Paşaköy, Vadili ve Akdoğan birleştirilirken Beyarmudu'nun ayrı belediye olarak tutulmasını siyasi saikleriniz dışında neyle açıklarsınız? Tahmin edilebileceği gibi hiçbir tatmin edici yanıt yok! "Ben yaparım olur"! Bunları hep yazacağız, anlatacağız. Kimse hem kaos yaratacak şekilde suları bulandırıp, hem de balık avlayabileceğini, yavuz hırsızın ev sahibini bastırabileceğini sanmasın! Her şey komite tutanaklarında kayıtlı! Halep oradaysa arşın buradadır!