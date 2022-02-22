Erhürman: Bakanlıklarda işe göre insan değil, insana göre iş…

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman yeni kabinenin eskiden farklı bakanlıklarda görev yapmış kişilerden oluşmasını eleştirdi, “dillerden düşmeyen istikrarın ve kurumsal hafızanın dibine vurduk” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erhürman, mevcut bakanlıkları bölüşen kişilerin daha önce de başka bakanlıklarda görev yaptığını isimler vererek hatırlattı, işe göre insan değil, insana göre iş anlayışının hakim olduğunu savundu.

İşte Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı:

“Önce Dursun Oğuz tarım bakanlığından maliye bakanlığına; Olgun Amcaoğlu maliye bakanlığından eğitim bakanlığına; Nazım Çavuşoğlu eğitim bakanlığından tarım bakanlığına...

Sonra Kutlu Evren içişleri bakanlığından ekonomi ve enerji bakanlığına; Nazım Çavuşoğlu tarım bakanlığından eğitim bakanlığına; Dursun Oğuz maliye bakanlığından tarım bakanlığına; Ünal Üstel sağlık bakanlığından içişleri bakanlığına... Dillerden düşmeyen istikrarın ve kurumsal hafızanın dibine vurduk! Bir de işe göre insan değil, insana göre iş anlayışının!!!”