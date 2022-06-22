Erhürman: Anayasal düzen değiştirilmek isteniyor

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü denen protokolde gösteri yürüyüşünden din işlerine kadar mali ya da iktisadi olmayan pek çok unsur olduğunu söyleyen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Anayasal düzenin değiştirilmesine yönelik bir protokol var” dedi.

“Türkiye’den gelecek sermayenin önündeki tüm sınırlandırmalar kaldırılmak isteniliyor” diyen Erhürman, bunun ilk kez protokole girdiğini belirtti.

Mülkiyetle ilgili tüm sınırların da kaldırılmak istendiğini anlatan Erhürman, “Yurttaşlığı da bunun içine katarsak ortada bir varoluş sorunu vardır” dedi

Erhürman, “Bunlar yaşanırken enflasyon yüzde 98, gıda enflasyonu yüzde 118” şeklinde konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, müdahaleler sonucu ülkede beş ay içerisinde hükümetler bozulduğunu hükümetler kurulduğunu söyledi, “Hem demokratik hem ekonomik fukaralaşma yaşanıyor” dedi.

Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiden uzaklaştıkça, kendi kendini yönetme iradesinin de kaybolduğunu anlatan Erhürman, mali protokolle eleştiriler dile getirdi.

“Protokole yönelik hiçbir istişare yapılmadı, haftalarca bu protokol Meclis’ten de saklandı” diyen Erhürman, ders kitaplarının protokole girdiğini ama tam gün eğitime kaynağın protokolde olmadığını ifade etti.

TL’den kayıplarımız

Protokolde 4 milyar 250 milyon TL görülen kaynağın aslında yarısı kadar olduğunu belirten Erhürman, “Türk Lirası’ndan kayıplarımıza yönelik protokolde hiçbir tedbir yoktur” dedi.

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü denen protokolde gösteri yürüyüşünden din işlerine kadar mali ya da iktisadi olmayan pek çok unsur olduğunu da anlatan Erhürman, “Anayasal düzenin değiştirilmesine yönelik bir protokol var” dedi.

“Halkın iradesi yönetime yansımıyorsa, ortaya gayrı meşru bir hükümet çıkıyor” diyen Erhürman, ülkenin yönetilmediğini, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmak istendiğini ifade etti.

Ekonomik anlamda kimi başlıklarım yıllardır protokollerde olduğunu da belirten Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen kaynakların ekonomi içinde payının giderek azaldığını belirtti.

“Türkiye’den gelecek sermayenin önündeki tüm sınırlandırmalar kaldırılmak isteniliyor” diyen Erhürman, bunun ilk kez protokole girdiğini belirtti.

Mülkiyetle ilgili tüm sınırların da kaldırılmak istendiğini anlatan Erhürman, “Yurttaşlığı da bunun içine katarsak ortada bir varoluş sorunu vardır” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) “İradene Sahip Çık, Yok Oluşa Hayır” sloganı ile bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya tüm vekillerin yanı sıra parti merkez yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarının da katıldığı görüldü.

Yedidalga ve Mersinlik halkına geçmiş olsun temennisiyle toplantıya başlayan Erhürman, üzüntülerini dile getirdi.

“Tarihsel sorumluluğumuz var…”

Halkla birlikte hükümeti eleştirmeye devam edeceklerini, yanlışların yapılmaması için CTP’nin elinden geleni yapacağını belirten Erhürman, “Bu tarihsel sorumluluğumuzdur, yapacağız” şeklinde konuştu.

Erhürman, ekonomik olarak fukaralaşmanın önüne geçeceğini öne sürdüğünü ama ilk yasa tasarısının düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili olduğunu hatırlattı, hayata geçirdiği ilk yasa gücündeki kararnamenin ise ihalesiz akaryakıt alımına yönelik olduğunu hatırlattı.

Gıda enflasyonun yüzde 118’e ulaştığına vurgu yapan Erhürman, “Hükümet hala aynı teraneyi söylüyor. Pandemi, TL’deki kaybı söylüyor” şeklinde konuştu.

Elektrik zammı…

Erhürman, elektrikte ikinci kez yapılacak zammı hatırlatarak, nizamnameye göre 2 ayda bir fiyatların düzenlenecek olmasını eleştirdi, şöyle devam etti: “Madem ki elektrik fiyatları 2 ayda bir değerlendirilecek, marketlerdeki fiyatlar 2-3 haftada bir değişiyor. Çiftçiye, hayvancıya verilen desteği de 2 ayda bir değerlendirin. Asgari ücreti 2 ayda bir değerlendirin. Bunlar kısa vadede… Ama maaşları Euro’ya endekslemek zorundayız. Hükümetle ilgili bunu beklemek yerine ölü gözünden yaş beklemek daha gerçekçi” dedi.

“Umudun öldürülmesine izin vermeyeceğiz”

“Umudun öldürülmesine, toplumun öz saygısını yitirmesine asla izin vermeyeceğiz” diyen Erhürman, “Bu halk hep vardır, var olacaktır, kendini de yönetecektir” şeklinde konuştu.

Erhürman, demokratik ve ekonomik fukaralaşmanın önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Zemini gözden geçireceksiniz. TC ile ilişkileri doğru zeminde iyi ilişki olarak düzenleyeceksiniz. Bu ilişki tarih en kötü dönemine taşındı” dedi.

Toplantı sonrasında milletvekilleriyle Girne’ye giderek, halka buluşacaklarını açıklayan Erhürman, “Umudun nerede olduğunu insanlarımızla paylaşacağız” şeklinde konuştu.

BASIN TOPLANTISI SÜRÜYOR - GÜNCELLENECEK