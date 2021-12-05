Erhürman: Alım gücü her gün biraz daha düşüyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, halkın her gün alım gücünün düştüğünü ifade ederek, "Bu koşullarda elbette gelirlerde de stabil bir para birimini konuşacağız! Halkımızı ezdirmemek, alım gücünü korumak için" dedi.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"Sanayici hammaddeyi döviz üzerinden alıyor. Hayvancı yemi, çiftçi gübreyi... Yurttaşlar akaryakıtı, marketten aldıkları her bir ürünü... Türk Lirası kullanılıyor ama fiyatlar hep döviz üzerinden hesaplanıyor. Borçların da önemli bir kısmı döviz cinsinden.

Giderler döviz, maaşlar, özel sektörde ücretler, gelirler Türk Lirası. Sonuç? Alım gücü her gün biraz daha düşüyor. Bu koşullarda elbette gelirlerde de stabil bir para birimini konuşacağız! Halkımızı ezdirmemek, alım gücünü korumak için!!!"