Erhürman, AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile görüştü
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile birlikte Ankara'daki temaslarına devam ediyor.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile birlikte Ankara'daki temaslarına devam ediyor.
Erhürman ile Toros, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile görüştü.
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