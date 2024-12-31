Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Akdoğan Düğün Salonu ve Çocuk Parkı açılışına katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen açılış töreninde, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif de hazır bulunarak konuşma gerçekleştirdi. Akdoğan Düğün Salonu ile Çocuk Parkı’nın açılması, bölge halkının büyük bir eksikliğini giderirken, Mesarya Belediyesi’nin de yeni projelere devam edeceği belirtildi. Açılışa ayrıca bazı CTP’li milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif açılışta kısa bir konuşma gerçekleştirdi. CTP’li belediyelerin yaptığı işlere işaret eden Tufan Erhürman, Akdoğan’a yeni düğün salonu ile çocuk parkının hayırlı olmasını diledi. Mesarya Belediyesi çalışanlarını ve başkan Ahmet Latif’i de başarılı işlerinden dolayı kutlayan Erhürman, herkese mutlu yıllar diledi. Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif de yaptığı konuşmada, “Beldemizin tarihinde önemli bir yer tutan bu parkın geçmişine saygı göstererek, modern halini hep birlikte kutlamak için toplandık” diye konuştu. Geliştirdikleri projeyle bugünkü modern halini alan parkın, bir yaşam alanı ve düğün salonu olarak geçmişin değerlerini koruyarak, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verebilecek bir hale geldiğinin altını çizen Latif, “Artık bu alan, yalnızca bir park değil; her yaştan vatandaşımızın keyifle vakit geçirebileceği, mutluluklarını paylaşabileceği bir merkez haline gelmiştir” dedi. Açılışın ardından geceye konserle devam edildi.