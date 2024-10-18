Erhürman: "11 gün, 14 tur, 4 değişik aday... Bu saatten sonra aklın yolu belli..."

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanlığı seçiminin 15. turu öncesinde Meclis kürsüsünde açıklama yaptı, erken seçime gidilmesi gerektiğini hatırlatarak, "11 gün, 14 tur, 4 değişik aday... Bu saatten sonra yeni bir sayfa açılmalı" dedi.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"Söylenecek her şeyi söyledik. Bu Meclis'te kameralar Zorlu beyin yerini görüyor konusuna kadar geldi iş. Şu anda karşımızda 29 vekile sahip olmayan bir yapı var. Bu sorunun bitmesinin söz konusu olmadığını herkes çok iyi biliyor.

11 gün içinde yaşatılanlar ortada. Aklın yolunun bir olduğu belli, neresi olduğu da belli. Bu koşullarda ülke yönetme iddiası ileri sürülemez. 11 gün, 14 tur, 4 değişik aday... Bu şekilde ülkeyi yönetmemek mümkün olmuyor. Zaten yönetilmiyor. Olmayacak bir duaya amin demek üzere yine önümüze sandık konuluyor. Bu iş bitti, şu anda seçilse bile 'biz birlikte iş yapıyoruz' diyemezseniz. Halk, kime yetki verirse yeni bir sayfa açılır. Bu sayfa artık kara böcü oldu. Yazacak yer kalmadı, artık temiz bir sayfa açılmalı. Bu saatten sonra dikiş tutmaz."