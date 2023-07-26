20 uçak ve 3 bin yolcunun etkilendiğini “yeni” Ercan Havalimanı’nda dün yaşanan kaosun ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden olayın sabotaj olduğunu iddia etti.

Hava Trafik Kontrolleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız ise “Erhan Arıklı yine günah keçisi arayışında” diye yanıt verdi.

Arıklı’dan sabotaj iddiası

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Dün Ercan Havaalanında yaşananlar son derece üzüntü verici idi.

450 Miyon Avroluk dev bir yatırım, ahmakça yapılan bir müdahale ile nasıl sabote edilir, itibarsızlaştırılır, KKTC düşmanlarına Ülkeye ve ülke yöneticilerine hakaret için nasıl fırsat yaratılır, bunu hep birlikte gördük ve tecrübe ettik.

Ahmakça diyorum çünkü gayrısı ihanet ve sabotaj olur ki bunu düşünmek dahi istemiyorum.

Bana ulaşan ham bilgilere göre mesele şu; Dün sabah saat 4.30 cıvarında, Havalanına enerji sağlayan Meriç Trafo merkezinden kaynaklandığını düşündüğümüz bir teknik arıza nedeni ile Tevzi Binasında sigortalardan birisi atmış.

Olaya müdahale eden görevliler, sigortanın neden attığını tesbit edip arızayı gidermek yerine direk düşmüş sigortayı kaldırmaya çalışmışlar. Bu sefer yeraltındaki kablolardan biri yanarak Tevzi Binasında küçük bir patlamaya sebep olmuş.

Aynı görevliler derhal jeneratörleri devreye sokmak yerine arıza ile uğraşmaya devam etmişler. Bu arada jenaratörler devreye girinceye kadar Havalimanına 10-15 dakika Elektirik sağlayan regülatörlerdeki elektrikt de bitmiş. Teknik ekip hala daha jenaratörleri devreye almayı akıllarına getirmemiş. Jenaratörler devreye girmediği için havalanında elektirik sistemi çökmüş. Bütün teknik cihazlar kendilerini reset etmiş.

Cihazların tekrar çalıştırılması ise yaklaşık 4 saat sürdü.

Bugün ilgili arkadaşlarla bir toplantı yapıp yukarıdaki ham bilgilerin teyidini alacağız. Bundan sonra böyle bir olayın yaşanmaması için alacağımız tedbirleri konuşacağız.”

HTKS Başkanı Kapısız:

“Yeni Ercan binasında yaşananlar sabotajmış”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Hava Trafik Kontrolleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız ise Arıklı’ya yüklenerek, “Erhan Arıklı yine günah keçisi arayışında. Kim sabote etmiş ki Ercan'ı Sn. Arıklı? Binayı yapan belli, işleten belli, izin veren belli, tüm teçhizatını kuran belli, bunların güvenliğini sağlayan belli, lisanslandıran belli. Hepsinde sen ve kölesi olduğunuz sermaye var. Hepsi de yarım yamalak yapılmış. Sizin yönettiğiniz sistemin sabotajcıya, haine ihtiyacı yoktur. Siz, kendi kendinizi mahvetmeye yeter de artarsınız bile!” yanıtını verdi.

‘Yeni’ Ercan’da KAOS