‘Yeni’ Ercan’da KAOS

Serap ŞAHİN

‘Yeni’ Ercan Havaalanı'nın açılışının üzerinden daha bir hafta bile geçmeden kaos ikinci kez baş gösterdi.

Elektrik enerjisinde yaşanan 5 saatlik kesintiden 20 uçak ve 3 bin yolcu etkilendi; körükler, bagaj bantları ve x-ray gibi cihazlar çalışmadı, valizler traktörlerle taşındı. Elektrik kesintisi yaklaşık 5 saat sürdü, yaşanan sorunlar, uzun kuyrukları ve bekleyişi de beraberinde getirdi.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, kesintilerden 20 uçak, yaklaşık 3 bin de yolcunun etkilendiğini, uçuşların saat 11.30 itibarıyla normale döndüğünü söyledi.

11’i Ercan’dan gidiş, 9’u da Ercan’a geliş olan seferlerin 6’sının Türk Hava Yolları’na, 12’sinin de Pegasus Hava Yolları’na ait olduğunu belirten Sofi, uçuşların aksamasından 2 de özel uçağın etkilendiğini ifade etti.

Uçuşları “gerekçe bildirilmeden” iptal edilen yolcular ise isyan noktasına ulaştı, havayolu şirketlerinin ofisleri önünde adeta isyan çıktı.

YENİDÜZEN’e konuşan kaos mağduru yolcular “iletişimsizlikten” dert yandı, uçuşların neden iptal edildiğine ilişkin kimsenin açıklama yapmadığına dikkat çekti.

Öte yandan YENİDÜZEN’e konuşan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, elektrik kesintilerinin, Ercan’ın bağlı olduğu trafo merkezinden gelen akımın “dalgalı” olmasından kaynaklandığını, elektrik sorununun Ağustos ayı sonuna kadar süreceğini söyledi.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi:

“20 uçak ve 3 bin yolcu etkilendi”

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) verdiği bilgiye göre, sabah saatlerinde elektrik sisteminde oluşan arıza nedeniyle Ercan’daki bazı bölümlerde elektrik kesintisi oldu, körükler, bagaj bantları ve x-ray gibi cihazlar çalışmadı, iniş ve kalkışlarda rötar oldu.

Sofi, bu durumdan 20 uçağın, yaklaşık 3 bin de yolcunun etkilendiğini söyledi.

11’i Ercan’dan gidiş, 9’u da Ercan’a geliş olan seferlerin 6’sının Türk Hava Yolları’na, 12’sinin de Pegasus Hava Yolları’na ait olduğunu belirten Sofi, uçuşların aksamasından 2 de özel uçağın etkilendiğini ifade etti.

Sofi, 11.30 itibarıyla Ercan’da uçuşların normale döndüğünü söyledi.

“Ağustos ayı sonuna kadar bu sıkıntının sürmesi bekleniyor”

Adem Kara: Önce uçuş ertelendi diyorlar, sonra haber vermeden uçak uçuyor

“Uçuşumuz iptal edildi. Erteliyorlar, sistem yok diyorlar. Bizim 24 saat içinde buradan çıkmamız lazım. Askeriz çünkü. Herhangi bir bilgi de verilmedi. Dün akşamdan beri buradayız. Bize uçuş ertelendi diyorlar. Sonra haber verilmeden, yolcu binmeden uçak uçuyor.”

Pınar Atay: Alt yapı hazır olmadan havaalanı açılınca böyle oluyor

“Bize de herhangi bir gerekçe gösterilmeden iptal mesajı geldi. 13.10’daydı uçağım. Elektrik sorunu, su sorunu gibi aslında birçok sıkıntı varmış burada. Alt yapı hazır olmadan havaalanı açılınca böyle oluyor demek ki. Uçağın ne zaman kalkacağı da hiçbir şekilde belli değil. İptal olduğu söyleniyor. Açıkçası kendileri de bilmiyor sebebini. Çok bir açıklama yok sistemsel dediler. Mesajı da o şekilde yolladılar.

Havva Türksoy: Ya elektrikler kesilir, ya sistem çöker

“8.25’teki uçağımız iptal oldu. Şimdi deöğlen olmuş diyorlar ki ‘8.25 uçağını bekleyen var mı?’ Bu yeni havaalanına ilk defa geldim. Sabah 4.00’den beri buradayım. Uçağım 5.00’deydi. 20 dakika geciktiğim için beni almadılar. Uçak kalkmamıştı yani daha geldiğimde. Ben 6 bin TL ödeyerek biletimi değiştirdim. 8.25’de kalkacak dediler. O saatten beri ağaç olduk bekliyoruz. Ya elektrikler kesilir, ya sistem çöker, ya valizlerin rayları bozuldu diyorlar. Bu saate kadar haber bekliyoruz.”

Zerife Kılıç: Havaalanı kaos içinde, kimse açıklama yapmıyor

“Havaalanı kaos içinde. İlgili hiç kimse yok. Hiçbir açıklama yapmadılar. Kendi kendimize çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bileti iptal etmeye çalışıyoruz. Sonra da herkesin yaptığı gibi bekleyeceğiz. Açıklama yapan, yer gösteren, ilgilenen birini gördünüz mü siz? Biz görmedik. Veya yeterince eleman. Eminim hiç kimsenin de konuyla ilgili bir bilgisi yok.

Melisa Akın: İki biletim de yandı

“Benim uçağım iptal olmadı. Haber verilmeden direk uçtu. Uçağım sabah 8.00’deydi. Saat 6.00’dan beri buradayım. Belirli aralıklarla hep gelip sordum. Hiçbir şekilde bana uçağın kalkmayacağını, çünkü elektriklerin olmadığını söylediler. Hani hiçbir uçak inemiyor ki kalsın gibisinden konuştular. Elektrik olmadığı için anons da etmediler. Hangi kapıya nereden gideceğimizle ilgili bize bilgi de vermediler. Elleriyle kâğıtlara yazıp verdiler sadece. Valizleri bile bize verdiler. Valizleri tartmadılar, tartıları da yok. Ben İzmir’den Londra’ya geçiş yapacaktım. İki biletim de yandı. Yeni bir bilet vermeleri lazım. O kadar para verdik, o kadar saat burada bekledik. Bu normal değil. Hiçbir şekilde bilgilendirmediler de. Bilgilendirselerdi böyle olmazdık en azından. Yardımcı bile olmuyorlar. Çok kabalar, düzgün konuşma da yok.

Yalçın Çelik: Uçağım iptal oldu, cebimde param yok, telefonum yok, ne yapacağımı bilmiyorum

14.20’deki uçağım iptal oldu. Hiçbiri yardımcı olmuyor. Neden iptal olduğunu da bilmiyoruz. Ben gece yarısı askeriyeden çıktım. 6.00 gibi buraya geldim ve şu an rezilim. Benim cebimde param yok, telefonum yok, asker adamım. Ne yapacağımı bilmiyorum hala haber bekliyorum. Akşam 20.25 uçağına ümitlendik şu an onu bekliyoruz. Dalga geçiyor gibi muameleyle davranıyorlar. Rezil olduk başka söyleyeceğim bir şey yok.