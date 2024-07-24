Ergün Vehbi yarın toprağa verilecek
Hayatını kaybeden eski Milletvekili ve YENİDÜZEN'in eski Genel Yayın Yönetmeni Ergün Vehbi, yarın toprağa verilecek.
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Hayatını kaybeden eski Milletvekili ve YENİDÜZEN'in eski Genel Yayın Yönetmeni Ergün Vehbi, yarın toprağa verilecek.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan eski milletvekili Ergün Vehbi, dün sabah hayatını kaybetmişti.
83 yaşında hayata gözlerini yuman Vehbi için yarın ilk olarak saat 11.30’da Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenlenecek.
Vehbi’nin ailesinden alınan bilgiye göre, Meclis’te düzenlenecek törenin ardından aynı gün Vehbi, öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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