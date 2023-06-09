Erdoğan, Pazartesi Kıbrıs'ın kuzeyine geliyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı” görevine yeniden seçilmesi kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyine yapacağı ziyareti bir gün erkene aldı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı” görevine yeniden seçilmesi kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyine yapacağı ziyareti bir gün erkene aldı.
YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Erdoğan, günü birlik yapacağı Kıbrıs'ın kuzeyine yönelik ziyaretini Salı’dan Pazartesi’ne çekti.
Erdoğan’ın Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında gelmesi bekleniyor.
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