Erdoğan paylaşımlarıyla gündeme gelmişti, görevden alındı
Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Milletvekili Aytaç Çaluda‘nın oğlu, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirileriyle gündeme gelen Meclis Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda, görevinden alındı.
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Milletvekili Aytaç Çaluda‘nın oğlu Meclis Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda, görevden alındı.
Geçtiğimiz hafta Özgür Gazete'nin yayınıyla TC Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı paylaşımlarıyla gündeme gelen Mustafa Çaluda, Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile görevinden alındı.
Çaluda, eski sosyal medya paylaşımlarında Erdoğan'a sert eleştiriler yöneltiyor ve onu milliyetçi görmediğini, tek adam rejimi yaratmaya çalıştığını ifade ediyordu.
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