Erdoğan: “Kuzey Kıbrıs'ta farklı adımları atacağız”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya yolculuğu öncesi Kıbrısla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bir diğer taraftan da tabii şu anda biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'ta gerek parlamento binasının yapımı gerek Cumhurbaşkanlığı binasının yapımı bütün bunlarla beraber de bir adım atılıyor. Bunların hepsi Kuzey Kıbrıs'taki gelişmeleri çok daha güçlendirmeye yönelik bir adımdır. Altyapıyı da üstyapıyı da Kuzey Kıbrıs'ta farklı adımları atacağız” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nda Kıbrıs'ın gözlemci üye olmasına Avrupa'dan gelen tepkiler ve "federasyon çözümü" konusunun dile getirilmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olarak kabul edilmiş olmasının önemli bir adım olduğunu söyledi.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olmasının altını güçlendireceklerini, bu şekilde adımlar atarak devam edeceklerini aktaran Erdoğan, "Bir diğer taraftan da tabii şu anda biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'ta gerek parlamento binasının yapımı gerek Cumhurbaşkanlığı binasının yapımı bütün bunlarla beraber de bir adım atılıyor. Bunların hepsi Kuzey Kıbrıs'taki gelişmeleri çok daha güçlendirmeye yönelik bir adımdır. Altyapıyı da üstyapıyı da Kuzey Kıbrıs'ta farklı adımları atacağız." dedi.

“Kuzey Kıbrıslı kendine sahip çıksın"

Tayyip Erdoğan şöyle dedi: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özellikle Türk Devletleri Teşkilatında gözlemci üye olarak kabul edilmiş olması burada önemli bir adımdır. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olmasının altını güçlendireceğiz. Bu şekilde adımları atarak yola devam edeceğiz. Şu anda Kuzey Kıbrıs'ta gerek parlamento binasının yapımı gerek Cumhurbaşkanlığı binasının yapımı bütün bunlarla beraber bir adım atılıyor. Bunların hepsi Kuzey Kıbrıs'taki gelişmeleri çok daha güçlendirmeye yönelik adımdır. Altyapıyı da üst yapıyı da Kuzey Kıbrıs'ta farklı adımlar atacağız. Avrupa Birliği ne demiş? Nasıl bakıyor. Bizi bunların hiçbirisi ilgilendirmez. Biz nasıl bakıyoruz? Bu önemlidir. Bizim bakış açımız belli. Bunu orada ifade ettik. Orada Türk Devletleri Teşkilatı liderleriyle mutabık kaldık ama ondan önce de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamamızı yaptık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığımız açıklama geleceğe bir ufuktur. Süreç devam ediyor. Temennim odur ki, Kuzey Kıbrıslı kendine sahip çıksın" dedi.