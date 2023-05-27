'Erdoğan kaybederse protokol iptal'

Ertuğrul SENOVA

Düzenlenen törenle imzalandığı açıklanan ‘TC – KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın, yaklaşık 2 aydır Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını; Erdoğan’ın ise Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını beklediği, protokolün bu nedenle yürürlüğe girmediği ve detaylarının açıklanmadığı öğrenildi.

31 Mart tarihinde, Mağusa’da Türkiye’nin “Kıbrıs işlerinden de sorumlu” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ünal Üstel arasında imzalanan protokolün, yürürlüğe girmesi için, iki ülke Cumhurbaşkanlarının imzasına ihtiyaç duyuyor…

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan hükümet ortaklarından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, KKTC’nin Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın protokole imza atmasına karşın, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imza için “vakit bulamadığını” söyledi.

Arıklı, “Tayyip Bey imza için vakit bulamadı” diyerek, Türkiye’de yarın gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine işaret etti, “Seçimi Tayyip Bey kazanırsa protokol imzalanacak, kazanamazsa daha farklı şeyler konuşacağız” ifadelerini kullandı.

İçeriği sır gibi saklanan protokolün, Türkiye’deki seçimi kimin kazanacağına bağlı olarak yürürlüğe girecek olması, maddelere ilişkin soru işaretlerine neden oldu.

Tayyip Erdoğan’ın imza için “vaktinin olmadığını” yineleyen Arıklı, “Vaktinin olmadığını biliyoruz çünkü protokol dışında imza bekleyen Kıbrıs ile ilgili 40’a yakın kararname var” dedi, kararnamelerin içeriğine ilişkin detay vermedi.

Hükümet için Türkiye’deki seçimlerle ilgili “önemli olan” bir başka konunun ise “Kıbrıs’tan sorumlu kişinin kim olacağı” konusu olduğunu söyleyen Arıklı, “Fuat Oktay Bey Milletvekili seçildi, Kıbrıs’tan sorumlu kişinin kim olacağı konusu da bizim için bir muamma” diyerek, her iki konun da seçimden sonra şekilleneceğini ve daha detaylı konuşulabileceğini söyledi.

Öte yandan, protokolün akıbetine ilişkin YENİDÜZEN’in ulaştığı Başbakanlık ise, soruları yanıtsız bıraktı.

Hükümet ortağı Erhan Arıklı:

“Protokol hazır ama Tayyip Bey imza için vakit bulamadı”

Mali protokole ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan koalisyon ortaklarından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “protokol hazır ama Tayyip Bey vakit bulup onaylamadı. Tayyip Bey onaylamadan protokol, protokol değildir” dedi.

İki ülke arasındaki bir protokolün yürürlüğe girmesi için, iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının imza atıp onay vermesi gerektiğini söyleyen Arıklı, “Bu yüzden protokolün detayları açıklanmıyor. İmzalandıktan sonra yürürlüğe girecek ve detayları açıklanacak” ifadelerini kullandı.

“Vaktinin olmadığını biliyoruz çünkü protokol dışında imza bekleyen 40’a yakın kararname var”

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın protokolü imzalamak için “gerçekten vaktinin olmadığını” yineleyen Arıklı, “Vaktinin olamadığını biliyoruz, çünkü protokol dışında, Kıbrıs ile ilgili imza bekleyen 40’a yakın kararname var. Bunların tümü Tayyip Bey’in imzasını bekliyor” dedi, kararnamelere ilişkin bilgi vermedi.

“Seçimi Tayyip Bey kazanırsa protokol imzalanacak, kazanamazsa daha farklı şeyler konuşacağız”

“Neticede, Türkiye’de Pazar gün gerçekleşecek Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun ardından artık her şeyin rutine gireceğini sanıyorum” diyen Arıklı, “Yani protokol, Tayyip Erdoğan kazanırsa mı imzalanacak?” şeklindeki soruya, “Evet, Tayyip Bey kazanırsa imzalanacak. Kazanmazsa, daha farklı şeyler konuşacağız, gündem daha farklı olacak” şeklinde konuştu.

“Fuat Oktay Bey Milletvekili seçildi, Kıbrıs’tan sorumlu kişinin kim olacağı konusu da bizim için bir muamma”

Hükümet için Türkiye’deki seçimlerle ilgili “önemli olan” bir başka konunun ise “Kıbrıs’tan sorumlu kişi” konusu olduğunu söyleyen Arıklı, “Kıbrıs’tan sorumlu kişi, bugüne kadar Fuat Oktay Bey’di, şimdi Milletvekili seçildi. 28 Mayıs’ta Milletvekilliği için yemin edecek, yemin ettiğinde ise o ve diğer bakanlar görevlerinden istifa etmiş sayılacaklar. Bu noktada Kıbrıs’tan sorumlu yeni bir bakan mı atanacak, yoksa Fuat Bey Milletvekilliği görevinden feragat mi edecek, bu da bizim için bir muamma” ifadelerini kullandı.

Arıklı, hem protokol, hem de Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyinden sorumlu “kişisi” konularının Pazar gününden sonra şekilleneceğini ve daha detaylı konuşulabileceğini söyledi.