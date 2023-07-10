Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayı kabul etti

Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM’ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in üyeliğine onay verdiğini açıkladı.

Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacağını ifade eden Stoltenberg, NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağını da duyurdu.

Stoltenberg, AB üyesi olarak İsveç'in, Türkiye'nin AB sürecini, vize serbestisini ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çabalarını destekleyeceğini söyledi.