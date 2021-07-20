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Erdoğan, adadan ayrıldı

Erdoğan, adadan ayrıldı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarını tamamlayarak, adadan ayrıldı.

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarını tamamlayarak, adadan ayrıldı.

Erdoğan, Ercan Havaalanı’nda askeri törenle uğurlandı.

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