Erdal Gökhan’ın vedası
Uzun yıllar eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın fotoğrafçılığını yapan, duayen basın fotoğrafçılarından Erdal Gökhan hayatını kaybetti.
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Uzun yıllar eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın fotoğrafçılığını yapan, duayen basın fotoğrafçılarından Erdal Gökhan hayatını kaybetti.
1944 Limasol doğumlu Erdal Göhhan, Bozkurt’ta başladığı gazetecilik hayatını, Türk Ajansı Kıbrıs’ta sürdürdü. Ajanstan emekliliği sonrasında KIBRIS gazetesinde çalıştı.
1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunda imza törenini, İngiliz Valisi’nin yönetimi devretmesini ve KKTC’nin ilanını görüntüledi, meslek yolculuğunda çok sayıda ödül aldı.
Erdal Gökhan’ın cenazesi yarın Girne’de defnedilecek.
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