Ercan'dan sahte İsveç pasaportuyla çıkmaya çalışan kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı'nda dün ülkeden çıkış yapmak isteyen 28 yaşındaki M.B.M.(K), tasarrufunda bulunan başka bir şahıs adına düzenlenmiş İsveç pasaportunu kullanmaya çalışırken tutuklandı.

Polis bültenine göre, M.B.M., dün sabah başkasına ait pasaportu Ercan Havalimanı'nda görevli memura vererek sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs edip belgede adı geçenin kimliğine bürünmeye çalıştı.

Sahte davranışla sigorta çıkardı, tutuklandı

Kıbrıs'ın güneyinde sakin S.M.’nin (E-31) kullanımında bulunan ve henüz yasal kaydı bulunmayan salon araca sigorta çıkarabilmek amacıyla, başka bir araca ait plakayı aracına taktıktan sonra, sigorta şirketinde görevli çalışanlara kendi aracının plakası olduğunu beyan edip sahte davranışla araca bir aylık sigorta çıkarttığı tespit edildi.

S.M. dün Kermiya geçiş noktasından güneye Bölgesine geçeceği sırada tespit edilerek tutuklandı.

Aydınköy’de arazi yangını

Aydınköy’de Osman Gezer’e ait arazide henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı dün meydana gelen yangında beş dönümlük arazideki kuru otlar ile damlama ve sulama hortumları yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Evinde rahatsızlanarak öldü

Gönyeli - Yenikent’te dün 72 yaşındaki Alya Yavuz, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.